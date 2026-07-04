Brasil vs. Noruega: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles de cómo ver el partido de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de East Rutherford. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y cruzará a una potencia histórica con una selección europea que llega con argumentos para dar pelea.

Publicidad

ver también Mundial 2026 en riesgo: Neymar no mejora de su lesión y Brasil guarda un silencio alarmante sobre sus estudios

El equipo de Carlo Ancelotti viene de superar a Japón con una remontada agónica, mientras que Noruega llega impulsada por el triunfo ante Costa de Marfil y por el peso ofensivo de Erling Haaland, Martin Odegaard y compañía.

Desde esta instancia, el margen vuelve a ser mínimo. El ganador avanzará a cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. Brasil intentará imponer su jerarquía y sostener su buen momento, mientras que Noruega buscará apoyarse en su potencia física, su orden y la contundencia de sus figuras.

A qué hora juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 4:00 p. m. ET y 1:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica.

FOX, FOX+ y Teletica. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TV Max.

Tigo Sports, FOX, RPC y TV Max. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.

Tigo Sports, FOX y Canal 4. Nicaragua: Tigo Sports.

Publicidad

Cómo llega Brasil al partido contra Noruega

Brasil llega a los octavos de final después de vencer 2-1 a Japón en su partido más reciente del Mundial. Fue una remontada trabajada y con final agónico: Casemiro marcó el empate y Gabriel Martinelli firmó el gol del triunfo a los 96 minutos.

El equipo de Carlo Ancelotti atraviesa un momento sólido. En sus últimos cinco partidos suma cuatro victorias y un empate, una racha que sostiene la sensación de crecimiento en plena fase decisiva del torneo.

Publicidad

Además, la Canarinha tendrá cinco días completos de descanso antes de enfrentar a Noruega, un margen importante para recuperar piernas y ajustar piezas en una etapa en la que cualquier detalle puede definir una llave.

La principal atención pasa por la disponibilidad de algunos jugadores. Lucas Paquetá está descartado, mientras que Raphinha se mantiene en duda y la prensa brasileña señala que difícilmente llegue al partido. Si Ancelotti sostiene el 4-3-3, Danilo Santos aparece como una alternativa para reacomodar la estructura.

Publicidad

Cómo llega Noruega al partido contra Brasil

Noruega llega a esta instancia después de vencer 2-1 a Costa de Marfil en su última presentación mundialista. Antonio Nusa abrió el marcador y Erling Haaland resolvió el partido con el gol decisivo a los 86 minutos.

El equipo de Stale Solbakken registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. No llega como favorito, pero sí como un rival competitivo, con nombres de peso y una estructura capaz de sostener partidos de alta exigencia.

Publicidad

La selección europea tendrá cuatro días completos de descanso antes de medirse con Brasil. Ese margen puede ser clave para preparar un cruce en el que deberá reducir espacios, controlar las bandas y aprovechar cada recuperación para buscar a Haaland.

El caso a seguir es el de Julian Ryerson. En principio aparece como baja, aunque también trascendió que trabajó en el último entrenamiento, por lo que su presencia debe manejarse como pendiente de confirmación oficial.

Publicidad

El propio Solbakken reconoció a Brasil como favorito, aunque no como un rival inalcanzable. Esa será la apuesta de Noruega: competir desde el orden, resistir los momentos de dominio brasileño y atacar con contundencia cuando encuentre espacios.

Brasil vs. Noruega: la jerarquía de la Canarinha contra el poder de Haaland

El cruce en East Rutherford tendrá un contraste claro. Brasil buscará hacerse fuerte con la pelota, acelerar con Vinícius Junior y encontrar respuestas ofensivas con Matheus Cunha, Rayan y Gabriel Martinelli como opciones para romper el partido.

Publicidad

Noruega, en cambio, puede sentirse cómoda en un escenario más directo. Con Odegaard como organizador, Antonio Nusa como amenaza por fuera y Haaland como referencia central, el equipo europeo tiene herramientas para lastimar incluso con menos posesión.

La clave estará en los espacios. Si Brasil logra instalarse en campo rival y controlar las transiciones, podrá llevar el partido a su terreno. Si Noruega encuentra envíos limpios hacia Haaland y ataques rápidos con sus extremos, puede transformar el duelo en una amenaza constante para la defensa brasileña.

Publicidad

Posibles alineaciones de Brasil vs. Noruega

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil: Alisson; Danilo Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Publicidad

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth. DT: Stale Solbakken.

Quién es el árbitro de Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

El árbitro designado para Brasil vs. Noruega será Ismail Elfath, de Estados Unidos.

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Ismail Elfath (Estados Unidos). Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Corey Parker (Estados Unidos). Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

Kyle Atkins (Estados Unidos). Cuarto árbitro: Héctor Said Martínez Sorto (Honduras).

Héctor Said Martínez Sorto (Honduras). VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Publicidad

ver también La dieta de 6 mil calorías de Erling Haaland: la comida que no puede faltar y que Noruega llevó 300 kilos al Mundial 2026

Qué pasa si Brasil y Noruega empatan

Si Brasil y Noruega empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.