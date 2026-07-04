México vs. Inglaterra: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá un condimento especial: el Tri jugará en casa, en uno de los escenarios más fuertes de su historia.

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El Azteca vuelve a aparecer como un factor central. México llega con el empuje de su gente, con Javier Aguirre al mando y con una racha perfecta en sus últimos partidos. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, tendrá que afrontar un ambiente de enorme presión, la altura de la capital mexicana y una previa atravesada por polémicas, reclamos y hasta versiones sobre posibles cambios de horario.

Tuchel definió este cruce como “uno de los más bonitos y emocionantes” que podían darse en el Mundial, pero también sabe que el contexto no será neutral. La localía mexicana, el peso histórico del estadio y la dificultad de jugar en la Ciudad de México aparecen como parte del desafío para una Inglaterra que llega con jerarquía, pero también con varias exigencias por resolver.

A qué hora juegan México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p. m.: Panamá.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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En la previa hubo distintas versiones y polémicas alrededor del horario, incluso con reportes sobre posibles modificaciones por las condiciones del partido. Finalmente, el cruce quedó programado para la noche, en un escenario que promete un ambiente intenso desde varias horas antes del inicio.

Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra en Centroamérica

Costa Rica: FOX+ y Teletica.

FOX+ y Teletica. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Tigo Sports.

Tigo Sports. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports, FOX, RCP y TV Max.

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Cómo llega México al partido contra Inglaterra

México llega a los octavos de final después de vencer 2-0 a Ecuador en la ronda anterior. El equipo de Javier Aguirre abrió el marcador a los 22 minutos con un gol de Julián Quiñones, tras asistencia de Roberto Alvarado, y amplió la ventaja a los 31’ con Raúl Jiménez, asistido por el propio Quiñones.

El Tri atraviesa un momento fuerte. Llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos: 2-0 a Ecuador, 3-0 ante República Checa, 1-0 contra Corea del Sur, 2-0 frente a Sudáfrica y 5-1 sobre Serbia en un amistoso. Además, no tiene bajas confirmadas y afrontará el duelo con cuatro días de descanso.

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El contexto también juega a su favor. México volverá a presentarse en el Estadio Ciudad de México, un escenario históricamente difícil para cualquier rival y especialmente poderoso para el Tri. La altura, la presión del público y el conocimiento del entorno pueden convertirse en factores decisivos en una llave de eliminación directa.

En la previa, el plantel transmitió confianza sin subestimar al rival. Raúl Jiménez habló de competir “de tú a tú” contra Inglaterra, Aguirre apuntó a hacer “un partido completo” y Álvaro Fidalgo describió como “increíble” disputar unos octavos de final en el Azteca. La solidez defensiva del equipo también aparece como uno de los puntos más destacados de su campaña.

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Cómo llega Inglaterra al partido contra México

Inglaterra avanzó a octavos después de remontar y vencer 2-1 a Congo en su cruce anterior. El equipo de Thomas Tuchel empezó abajo por el gol de Brian Cipenga a los 7 minutos, pero reaccionó en el tramo final con un doblete de Harry Kane a los 75’ y 86’, ambos con asistencias de Anthony Gordon.

Los ingleses llegan con una racha positiva, aunque con más sobresaltos que México. Suman cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos: 2-1 a Congo, 2-0 a Panamá, 0-0 con Ghana, 4-2 a Croacia y 3-0 a Costa Rica en un amistoso. También tendrán cuatro días de descanso para este compromiso.

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Kane vuelve a ser la principal referencia ofensiva después de su doblete en la ronda previa, mientras que Gordon tomó protagonismo con dos asistencias decisivas. Inglaterra llega con las bajas confirmadas de Jarell Quansah y Reece James, dos ausencias que obligan a Tuchel a ajustar la estructura.

El otro foco está fuera del once: la adaptación al Azteca. La altura de la Ciudad de México, el ambiente local y el ruido que rodeó la previa convierten este partido en una prueba diferente para Inglaterra. No solo se trata de enfrentar a México, sino de hacerlo en un estadio que puede empujar emocionalmente la serie.

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México vs. Inglaterra: el Azteca como fortaleza y una previa cargada de tensión

El Estadio Ciudad de México puede ser uno de los factores más importantes del partido. Para México, jugar en el Azteca no es un detalle: es una ventaja emocional, ambiental y competitiva. El Tri conoce el escenario, estará acompañado por su gente y llega con una racha que fortalece todavía más la ilusión.

Para Inglaterra, el desafío es doble. Tendrá que competir contra un rival en gran momento y, al mismo tiempo, administrar el impacto de jugar en la capital mexicana. La altura, el clima de la previa y la presión de un estadio volcado a favor del local pueden influir en el desarrollo del partido.

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La previa también tuvo polémicas. Las versiones sobre posibles cambios de horario, las discusiones por las condiciones del encuentro y la atención que generó el escenario alimentaron un clima especial antes del cruce. En ese contexto, México buscará transformar la localía en energía; Inglaterra intentará que el partido se juegue más desde la jerarquía que desde lo emocional.

La clave puede estar en el primer tramo. Si México logra imponer intensidad y contagiarse rápido del ambiente, puede incomodar a Inglaterra desde el inicio. Si el equipo de Tuchel controla el ritmo, reduce pérdidas y encuentra a Kane cerca del área, el partido puede cambiar de tono.

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Posibles alineaciones de México vs. Inglaterra

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

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Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Quién es el árbitro de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El árbitro designado para México vs. Inglaterra será Alireza Faghani, de Australia. El juez tendrá a cargo uno de los partidos más calientes de los octavos de final, con el anfitrión jugando en el Azteca y una potencia europea enfrente.

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Árbitro principal: Alireza Faghani (Australia).

Alireza Faghani (Australia). Asistente 1: George Lakrindis (Australia).

George Lakrindis (Australia). Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia).

Andrew Lindsay (Australia). Cuarto árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Jalal Jayed (Marruecos). VAR: Nicolas Gallo Barragán (Colombia).

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Qué pasa si México e Inglaterra empatan

Si México e Inglaterra empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.