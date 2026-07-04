Cada vez falta menos para el inicio del Apertura 2026 y la Liga se mueve en una pretemporada con fichajes y mucho trabajo.

Avanza el Mundial 2026 y eso sólo quiere decir algo: que cada vez falta menos para que vuelva la Liga Promérica de Costa Rica con el Apertura 2026, que empezará el fin de semana del domingo 26 de julio, una semana después de la final de la Copa del Mundo.

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Así, mientras tanto, la Liga Deportiva Alajuelense sigue preparándose con todo en una pretemporada que le está sirviendo al técnico Ismael Rescalvo para armar y conocer a su planilla, a la que ya dio por cerrada en un mercado de fichajes que sigue dando novedades…

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Refuerzo confirmado en Alajuelense: Ismael Rescalvo recibe la mejor noticia

El entrenador de Alajuelense recibió una excelente noticia de cara a la temporada 2026-2027. Tras declarar hace poco que la planilla del equipo ya está completamente cerrada, Juanpi Añor ya consiguió su permiso de trabajo en Costa Rica y así el cuerpo técnico se aseguró al jugador que anhelaba tener entre sus filas. Con los trámites listos, el futbolista ya tiene todo en regla para poder debutar y sumar sus primeros minutos, incluso con la posibilidad de hacerlo en el esperado duelo contra el Club Sport Herediano por la Supercopa.

Este nuevo fichaje cumple exactamente con las características que Rescalvo tanto había solicitado para potenciar su esquema táctico en este semestre. El director técnico buscaba incorporar un elemento que le aportara al equipo mayor dinamismo, capacidad de asociación en el medio campo y una fuerte presencia ofensiva. Ahora, con la pieza clave ya entrenando y lista para entrar a la cancha, la decisión de cuándo y cómo utilizarlo recaerá exclusivamente en el cuerpo técnico manudo.

Juanpi Añor ya está habilitado.

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En Alajuelense le responden a Ismael Rescalvo y exigen “más refuerzos”

Las recientes declaraciones de Rescalvo, en las que afirmaba estar feliz con su plantilla y daba por cerrado el mercado de fichajes para Alajuelense, han generado un fuerte debate entre los seguidores del club. A pesar de las llegadas de jugadores como Molina, Díaz, Añor y Roan Wilson, la exigente afición rojinegra no comparte la visión del técnico español, ya que consideran que el equipo aún necesita apuntalar ciertas zonas para poder competir con garantías tanto en el torneo local como en la próxima Copa Centroamericana 2026.

Esta inconformidad quedó en evidencia a través de encuestas en medios deportivos y redes sociales, donde la opción de buscar más refuerzos barrió por completo en las votaciones. De forma muy puntual, los aficionados han comenzado a exigir la contratación de Sebastián Padilla, la joven promesa que milita en el Municipal Liberia, demostrando que en este momento los deseos de las gradas van en una dirección completamente distinta a las decisiones que se están tomando en el banquillo.

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Ismael Rescalvo ya dio por cerrada la planilla.

Diego Campos se acerca a Alajuelense: el movimiento que ilusiona con su regreso

El extremo costarricense Diego Campos podría estar muy cerca de vivir una segunda etapa en Alajuelense gracias a un loable gesto de la directiva encabezada por Joseph Joseph. Tras sufrir una fuerte lesión jugando para el PSM Makassar de Indonesia, la cual provocó su salida en el primer tiempo tras anotar un gol y que lo mantendrá alejado de las canchas hasta inicios de 2027, el club rojinegro le ha tendido la mano a su exfutbolista. Esta cercanía durante su duro proceso de recuperación ha despertado gran ilusión sobre un posible regreso definitivo a la institución.

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Diversos reportes y analistas del mercado de fichajes, como el periodista Kevin Jiménez, han señalado que no se puede descartar en absoluto su contratación, ya que Campos guarda un profundo agradecimiento hacia la institución manuda. Durante su primer paso por el equipo, el atacante de 30 años dejó números muy positivos, registrando 27 goles y 4 asistencias en 104 partidos oficiales, y siendo parte fundamental en la conquista de seis títulos, estadísticas que la afición espera ver crecer nuevamente en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Volverá Campos a vestirse de rojinegro?

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En síntesis