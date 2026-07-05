Brasil 0-0 Noruega EN VIVO: gol anulado a Berg – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

La actividad en el Mundial 2026 continúa este domingo con un partido de alto voltaje. Noruega y Brasil se enfrentarán en el New York Stadium por el boleto a los cuartos de final con casi todas sus estrellas en cancha y un historial particular: los pentacampeones del mundo nunca pudieron derrotar a los Vikingos, que suman dos ganes y un empate.
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¿Dónde ver en Centroamérica a Noruega vs. Brasil?
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX.
- Guatemala: Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.
- El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
- Nicaragua: Tigo Sports.