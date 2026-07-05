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Mundial 2026

Brasil 0-0 Noruega EN VIVO: gol anulado a Berg – minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Brasl vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. La previa, alineaciones e incidencias de este partidazo que se jugará en New Jersey.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Brasil vs. Noruega.

La actividad en el Mundial 2026 continúa este domingo con un partido de alto voltaje. Noruega y Brasil se enfrentarán en el New York Stadium por el boleto a los cuartos de final con casi todas sus estrellas en cancha y un historial particular: los pentacampeones del mundo nunca pudieron derrotar a los Vikingos, que suman dos ganes y un empate.

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¿Dónde ver en Centroamérica a Noruega vs. Brasil?

  • Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.
  • El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
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3' PT - ¡GOL ANULADO!

Por posición adelantada de Sorloth, no valió el tanto de Berg, que ponía a Noruega arriba en el marcador.

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2' PT - Se miden en el arranque

Brasil y Noruega intentan adueñarse de la posesión.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Brasil y Noruega ya juegan por los octavos de final del Mundial 2026.

¡Suenan los himnos nacionales!

Brasil y Noruega ya entonan sus cánticos emblemáticos.

¡Salen los equipos!

Los futbolistas de Brasil y Noruega ya están sobre el césped para entonar los himnos nacionales.

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¡Todo listo en Nueva Jersey!

El MetLife Stadium está colmado de fanáticos para vivir Brasil - Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Haaland palpitó su duelo con Gabriel

El goleador noruego reconoció la actualidad del zaguero central brasileño y manifestó: "Es un jugador increíble. Acaba de ganar la Premier League, así que… respeto para él".

¿Quién es el rival en cuartos?

En caso de avanzar de ronda, ya sea Brasil o Noruega, se enfrentará al ganador de México - Inglaterra, que juegan entre sí al término de este partido.

¿Qué pasa si hay empate?

En caso de igualar en el tiempo regular, se llevará a cabo el alargue. Si persiste el empate en el marcador, se definirá por penales.

¡No juegan Neymar ni Raphinha!

Brasil tiene dos bajas muy importantes: Neymar por falta de ritmo futbolístico y Raphinha por precaución física.

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¿Dónde juegan Brasil - Noruega?

El encuentro se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, recinto ubicado más precisamente en la zona East Rutherford.

¡ASÍ VA NORUEGA!

Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Julian Ryerson, Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

¡ASÍ FORMA BRASIL!

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinicius; Matheus Cunha.

Cómo llega Noruega

  • Noruega 2-1 Costa de Marfil
  • Noruega 1-4 Francia
  • Noruega 3-2 Senegal
  • Noruega 4-1 Irak

Cómo llega Brasil

  • Brasil 2-1 Japón
  • Brasil 3-0 Escocia
  • Brasil 3-0 Haití
  • Brasil 1-1 Marruecos
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Los árbitros de Brasil - Noruega

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • 4to: Said Martinez (Honduras)
  • 5to: Walter Lopez (Honduras)

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