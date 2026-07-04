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Presidente de la Conmebol expone a Francia tras eliminar a Paraguay y dice lo que muchos ignoran: “No vi al equipo”

El presidente paraguayo de la Conmebol habló en contra de Francia tras la derrota en los octavos de final del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El presidente paraguayo habló tras quedar eliminado.
© Getty ImagesEl presidente paraguayo habló tras quedar eliminado.

Este sábado, Francia eliminó a Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Los Azules vencieron por 1-0 a al Albirroja y se quedaron con el boleto a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán a Marruecos por un lugar entre los cuatro mejores.

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Luego del partido, se dieron a conocer varias polémicas. Kylian Mbappé tuvo un altercado con el portero de los guaraníes a quien le negó el saludo. Después llegaron las declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y ex-presidente de la Asociación Paraguaya.

El dirigente de la confederación sudamericana apuntó contra Francia y dijo lo que pocos hablan del equipo comandado por Didier Deschamps. Domínguez señaló que les Blues no mostraron lo que se venía diciendo sobre el rendimiento del equipo.

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Mucha falencia de Francia. No vi el equipo fantástico que todos mencionaban. Es un buen equipo, sin dudar, pero no es el equipo que todos dicen que es. Por lo menos hoy lo vi pidiendo hora, un gesto que a mí me sorprende“, comentó el dirigente paraguayo.

El trabajo de Alfaro y los muchachos, el trabajo de todo el país, todo un continente que cree en grande. Nosotros siempre jugamos a todo o nada“, cerró Domínguez sobre lo que hizo la Albirroja en esta Copa del Mundo.

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La Albirroja fue el único equipo del Mundial 2026 que recibió menos de dos goles por parte de Francia. Solo pudo anotar Kylian Mbappé desde los doce pasos tras la decisión del VAR de decretar penalti.

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