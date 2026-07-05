“No sería prudente renovar”: la sentencia sobre el futuro de Thomas Christiansen que preocupa a Panamá tras el Mundial 2026

Las negociaciones para renovar a Chrisitiansen en la Selección de Panamá tienen altas chances de postergarse debido a las elecciones en la Fepafut.

Panamá vive días de incertidumbre. Después de su participación en el Mundial 2026, donde la selección finalizó en el puesto número 43 de 48 al quedar eliminada en fase de grupos, se trazó una pregunta inevitable: ¿Qué pasará con el futuro de Thomas Christiansen?

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El seleccionador hispano-danés, que ya tiene la ciudadanía panameña, finalizó su contrato con la Fepafut (Federación Panameña de Fútbol). “Necesito un tiempo para analizar todo lo que ha pasado en este Mundial, los seis años que llevo en Panamá. Es algo que hay que hablar con muchas partes. Mi familia, que son los principales perjudicados por mi ausencia”, esbozó sobre su futuro luego de la derrota 0-2 contra Inglaterra.

Desde entonces, han surgido bastantes rumores. Los más llamativos hablan de un interés de Chile y Ecuador por Christiansen, quien habría puesto como una de sus condiciones para seguir al mando del proyecto canalero tener más control sobre las selecciones menores, además de un incremento salarial.

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Se atrasa una posible renovación de Christiansen en Panamá

El periodista Ricardo Icaza publicó en su cuenta de X los textuales de una fuente reservada, que le afirmó: “No sería prudente renovar ahora sabiendo que tendremos nuevo presidente en diciembre. Thomas es la primera opción a partir de diciembre si así quisiera la nueva directiva”.

En dicho proceso electoral se definirá al sucesor del actual presidente de la Federación, Manuel Arias, y quien resulte vencedor deberá sentarse a negociar con Christiansen. Sin embargo, faltan seis meses para que llegue ese momento, lo cual genera preocupación: el ahora ex DT de Panamá es agente libre y su perfil despierta interés en el mercado.

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Thomas Christiansen, dirigiendo un entrenamiento de la selección durante el Mundial. (Foto: Fepafut)

Por eso, de acuerdo al reportero José Miguel Domínguez, “la idea de ‘alguno’ es pagarle desde ya los más de 100K al mes (hasta diciembre) y que el próximo presidente tome la decisión de renovarle o no”. Ese monto representaría el nuevo salario del ex Barcelona en caso de seguir.

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Frente a este panorama, la Fepafut piensa también en posibles técnicos interinos, como Felipe Baloy, con experiencia en la Sub-17 y la Sub-20, ya que la selección vuelve a jugar antes de las elecciones. El compromiso más fuerte que asoma en el calendario es la Liga de Naciones de la Concacaf.