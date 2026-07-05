¿FIFA puede suspender a Kylian Mbappé? La agresión del francés a un jugador de Paraguay que no se vio y genera polémica en el Mundial 2026

Mbappé se estuvo enfrentando constantemente a los jugadores de Paraguay en una eliminatoria que Francia superó en el Mundial.

El cruce de octavos de final entre Francia y Paraguay se vivió con los dientes apretados. El equipo europeo logró llevarse la victoria gracias a un penal ejecutado por su máxima figura, Kylian Mbappé. Pero más allá del resultado, el partido estuvo lleno de roces, discusiones y pierna fuerte.

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Aunque la transmisión oficial de televisión intentó enfocar el juego, el clima entre los futbolistas estaba que ardía, especialmente entre el “10” francés y los defensores paraguayos.

FIFA puede intervenir de oficio siempre que el caso sea grave, en esta ocasión no parece ser la situación, ya que lo pueden tomar como una acción de calentura del juego. Mbappé estará el próximo jueves de titular contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

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La polémica que el VAR ignoró

La gran controversia estalló en las redes sociales horas después del partido. Durante el segundo cooling break, se viralizó un video que la televisión no mostró en directo.

En las imágenes se ve cómo los jugadores se dirigían a sus respectivos bancos de suplentes. En ese momento, Mbappé cruzó la cancha trotando y embistió por la espalda al defensor paraguayo Juan José Cáceres, quien cayó directo al suelo.

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La agresión provocó la furia inmediata de los jugadores de la Albirroja, que fueron a buscar al atacante francés para reclamarle. El tumulto duró varios minutos y Mbappé tuvo que ser escoltado por sus compañeros hacia su banco.

A pesar de que el partido estuvo detenido por tres minutos, el chileno Juan Lara (encargado del VAR) decidió no llamar al árbitro principal, el uzbeko Ilgiz Tantashev, para revisar la jugada. Mbappé ni siquiera recibió una tarjeta amarilla y pudo seguir jugando, lo que desató la indignación paraguaya.

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Mbappé salió picante

Al terminar el partido, lejos de calmar las aguas, Mbappé encendió más la polémica con sus declaraciones ante la prensa, donde defendió el estilo duro de su equipo y criticó la forma de jugar de Paraguay.



“Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a hacer lindas jugadas, pero nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio, el fútbol de lucha. Si hay que meter las manos en la m…, las vamos a meter”, disparó el delantero.

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Y agregó: “Es su fútbol, es su forma de jugar. Intentaron tenernos así, pero lo conseguimos. Forma de jugar al fútbol solo hay una, que es ganar”.

Para cerrar una jornada tensa, el capitán francés se retiró de la cancha sin saludar a los futbolistas paraguayos. Incluso se volvió viral el momento en que ignoró por completo al arquero Orlando Gill, quien se había acercado con intenciones de dejar la bronca de lado y estrecharle la mano.

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Con este clima caliente, Francia avanza a los cuartos de final, pero dejando una imagen muy cuestionada por su actitud dentro y fuera de la cancha.

En resumen

Francia eliminó a Paraguay 1-0 en octavos de final con un gol de penal de Kylian Mbappé, en un partido lleno de roces y tensión.

Durante una pausa de hidratación, Mbappé embistió por la espalda al paraguayo Juan José Cáceres; la jugada se viralizó en redes, pero el VAR no la revisó y el francés no fue expulsado.

Tras el partido, Mbappé encendió la polémica al declarar que Francia también sabe jugar “fútbol sucio” y se retiró de la cancha negándole el saludo a los futbolistas paraguayos