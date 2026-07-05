¿Quién es Ørjan Nyland, el arquero de Noruega que eliminó a Brasil del Mundial 2026? Dónde juega, edad y carrera

El arquero noruego se convirtió en protagonista del cruce ante la Brasil de Carlo Ancelotti tras contenerle un penal a Bruno Guimarães.

Ørjan Nyland apareció en el momento más pesado. En pleno Noruega vs. Brasil por los octavos de final del Mundial 2026, el arquero adivinó la intención de Bruno Guimarães, se lanzó sobre su palo izquierdo y le contuvo el penal al mediocampista del Newcastle.

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Más tarde, el penal atajado cobraría aún más valor:el inevitable Erling Haaland apareció con un doblete demencial que le dio a los vikingos la histórica clasificación a los cuartos de final de la justa mundialista.

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La atajada puso el foco sobre un nombre menos mediático dentro de una selección escandinava que suele girar alrededor de sus estrellas de la Premier League (el propio Haaland y Martin Ødegaard).

Edad, altura y perfil de Ørjan Nyland

Nyland tiene 35 años, nació el 10 de septiembre de 1990 en Volda, Noruega, y mide 1,92 metros. Es un arquero de perfil clásico: alto, sobrio, de buenos reflejos y con una carrera marcada por la resistencia.

Nyland contuvo el penal de Bruno Guimaraes y evitó la caída de su arco (Getty Images).

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¿Dónde ataja Ørjan Nyland?

Nyland viene de defender el arco del Sevilla FC, club al que llegó en 2023 y con el que tuvo contrato hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, tras el final de ese vínculo, quedó libre y todavía no tiene nuevo equipo confirmado oficialmente. Por eso, al momento del Mundial, su último club fue el cuadro español, aunque su futuro inmediato sigue abierto.

Su carrera empezó en Noruega, primero en Hødd, donde vivió uno de los grandes momentos de su trayectoria: fue clave en la histórica Copa de Noruega de 2012, incluso siendo elegido figura de la final. Después pasó a Molde, donde ganó títulos locales y terminó de consolidarse antes de dar el salto al exterior.

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Nyland debutó en la selección de su país hace más de una década (Getty Images).

En el extranjero jugó para FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading y RB Leipzig antes de desembarcar en Sevilla. No siempre tuvo continuidad, y en varios clubes debió pelear desde atrás, pero esa experiencia lo sostuvo como una opción confiable para la selección.

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Con Noruega, Nyland debutó en 2013, pero recién a partir de 2022 fue que se mantuvo como una presencia recurrente.En total, registra 75 partidos oficiales con la selección absoluta, con 26 vallas invictas.