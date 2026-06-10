Entre Málaga y Almería: Fernán Faerron ya sabe en qué fecha se definirá su futuro en España

Málaga y Alméria, dos equipos de España en los que suena Faerron como refuerzo, jugarán la final por el ascenso a la primera división en los próximos días.

El futuro de Fernán Faerron se aclaró un poco más mientras culminaba su participación con la Selección de Costa Rica en la fecha FIFA, donde cayeron 1-3 ante Colombia y 0-3 con Inglaterra. Dos rivales sumamente exigentes que dirán presente en el Mundial 2026.

Lo que se sabe hasta el momento es que el zaguero de 25 años tiene un acuerdo para jugar en España la próxima temporada. “Hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil. Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo si sube o se queda”, explicó tiempo atrás.

Según el periodista Kevin Jiménez, Faerron tenía chances de dar el salto a estos tres equipos: Málaga CF, UD Almería y Córdoba CF. Pero este último se quedó sin chances de pelear por el boleto a LaLiga en la última fecha de la fase regular y, por ende, quedó descartado.

Málaga vs. Almería, la final por el ascenso que tiene en vilo a Fernám Faerron

Este miércoles, se confirmó que Málaga y Almería se enfrentarán en la final por el último boleto a la máxima categoría del fútbol español después de eliminar a Castellón y Las Palmas, respectivamente. La ida tendrá lugar el domingo, 14 de junio, a la 1:00 p.m. de Costa Rica.

ver también Fernán Faerron ya le dio a Alajuelense la respuesta definitiva sobre su fichaje: “Priorizan el acuerdo”

El primer juego será albergado por Estadio La Rosaleda. Y la revancha quedó programada para el sábado 20 de junio, en el UD Almería Stadium, a la misma hora. Estos dos encuentros definirán el próximo paso en la carrera de Faerron, que de todos modos tiene las puertas abiertas de Cartaginés para regresar si no prospera esa posibilidad.

Durante el semestre pasado, el ex Alajuelense fue titular indiscutido en el conjunto brumoso. Disputó 17 partidos entre el Clausura 2026, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa, aportando 2 goles y una asistencia a lo largo de 1.283 minutos. También recibió seis tarjetas amarillas y una roja.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Datos clave

Fernán Faerron tiene un acuerdo firmado para jugar en el fútbol español la próxima temporada, condicionado estrictamente al desenlace de los play-offs de ascenso.

Descartado el Córdoba, el destino del central de 25 años estaría entre Málaga y Almería, que jugarán la gran final el 14 y el 20 de junio .

. Si la negociación en Europa no prospera, el defensor brumoso tiene las puertas abiertas para regresar a Cartaginés.