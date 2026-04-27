Le pegó a Alajuelense y lo borró: el mensaje que Fernán Faerron le dedicó a la Liga y tuvo que eliminar

Alajuelense se quedó sin boleto a semifinales del Clausura 2026 después de una jornada en la que dependía de dos resultados. Los rojinegros necesitaban vencer a Liberia y que Cartaginés no sumara de a tres ante Guadalupe, pero el panorama terminó siendo totalmente adverso.

En ese contexto apareció Fernán Faerron, quien abrió el marcador para Cartaginés en la goleada 0-5 sobre Guadalupe. Ese resultado terminó sentenciando las aspiraciones manudas y, además, el jugador dejó un mensaje dirigido a la Liga que no pasó desapercibido.

ver también Saturnino Cardozo responde lo que todo Alajuelense se pregunta tras recibir la oferta para reemplazar a Machillo Ramírez

¿Qué mensaje le dedicó Fernán Faerron a Alajuelense?

Después del encuentro donde Cartaginés derrotó a Guadalupe, Faerron compartió en sus redes sociales una publicación en la que aparecía celebrando su anotación.

Sin embargo, el mensaje que acompañaba el reposteo, “Lo gritó como si estuviera eliminado a la Liga”, generó ruido entre los aficionados manudos, por lo que horas más tarde Faerron decidió eliminarlo.

La publicación que reposteó de Fernán Faerron en sus redes y luego eliminó / TDMAS

Pero en en medio de la polémica, Faerron también dejó un mensaje breve pero llamativo en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Faerron publicó una imagen del momento en que ejecutaba el penal que significó el 0-1 para Cartaginés y la acompañó con la palabra “tranquilos”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia el entorno de Alajuelense en un momento clave del campeonato.

De esta manera Cartaginés aseguró su lugar en las semifinales del Clausura 2026, mientras que Alajuelense quedó eliminado y cerró el torneo con un duro golpe deportivo. Ahora, Faerron irá en busca del boleto que lleve a los brumosos a la final.

Publicidad

Datos claves

Faerron publicó un mensaje polémico contra Alajuelense y luego lo eliminó tras la reacción de los aficionados.

tras la reacción de los aficionados. El defensor también encendió las redes con un “tranquilos” tras anotar el penal del 0-1 para Cartaginés .

. Cartaginés clasificó a semifinales y Alajuelense quedó eliminado del Clausura 2026.