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Le pegó a Alajuelense y lo borró: el mensaje que Fernán Faerron le dedicó a la Liga y tuvo que eliminar

Fernán Faerron generó reacción entre los manudos tras una publicación en redes que luego decidió eliminar.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Fernán Faerron prendió la polémica en redes con un mensaje para Alajuelense
© CartaginésFernán Faerron prendió la polémica en redes con un mensaje para Alajuelense

Alajuelense se quedó sin boleto a semifinales del Clausura 2026 después de una jornada en la que dependía de dos resultados. Los rojinegros necesitaban vencer a Liberia y que Cartaginés no sumara de a tres ante Guadalupe, pero el panorama terminó siendo totalmente adverso.

En ese contexto apareció Fernán Faerron, quien abrió el marcador para Cartaginés en la goleada 0-5 sobre Guadalupe. Ese resultado terminó sentenciando las aspiraciones manudas y, además, el jugador dejó un mensaje dirigido a la Liga que no pasó desapercibido.

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¿Qué mensaje le dedicó Fernán Faerron a Alajuelense?

Después del encuentro donde Cartaginés derrotó a Guadalupe, Faerron compartió en sus redes sociales una publicación en la que aparecía celebrando su anotación.

Sin embargo, el mensaje que acompañaba el reposteo, “Lo gritó como si estuviera eliminado a la Liga”, generó ruido entre los aficionados manudos, por lo que horas más tarde Faerron decidió eliminarlo.

La publicación que reposteó de Fernán Faerron en sus redes y luego eliminó / TDMAS

La publicación que reposteó de Fernán Faerron en sus redes y luego eliminó / TDMAS

Pero en en medio de la polémica, Faerron también dejó un mensaje breve pero llamativo en sus redes sociales.

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Faerron publicó una imagen del momento en que ejecutaba el penal que significó el 0-1 para Cartaginés y la acompañó con la palabra “tranquilos”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia el entorno de Alajuelense en un momento clave del campeonato.

De esta manera Cartaginés aseguró su lugar en las semifinales del Clausura 2026, mientras que Alajuelense quedó eliminado y cerró el torneo con un duro golpe deportivo. Ahora, Faerron irá en busca del boleto que lleve a los brumosos a la final.

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Datos claves

  • Faerron publicó un mensaje polémico contra Alajuelense y luego lo eliminó tras la reacción de los aficionados.
  • El defensor también encendió las redes con un “tranquilos” tras anotar el penal del 0-1 para Cartaginés.
  • Cartaginés clasificó a semifinales y Alajuelense quedó eliminado del Clausura 2026.

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