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¿Quién es Tatiana Guzmán, árbitra nicaragüense del VAR que llamó para cobrar penal en favor de Brasil vs. Noruega?

Tatiana Guzmán, que ya estuvo presente en un duelo de sudamericanos y europeos, vuelve a involucrarse en Brasil ante Noruega.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La jueza nicaragüense vio penal de inmediato de la defensa noruega.
© Getty ImagesLa jueza nicaragüense vio penal de inmediato de la defensa noruega.

Tatiana Guzmán, árbitra nacida en Nicaragua, fue la designada por la FIFA para integrar el VAR del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

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Después de haber sido la encargada de anularle un polémico gol a Alemania en los 16avos frente a Paraguay, la Federación Internacional volvió a confiar en ella por su actuación. Este domingo, en Nueva Jersey, nuevamente fue protagonista en las decisiones del árbitro principal, Ismail Elfath.

En el primer tiempo, convocó al árbitro para que revise la infracción que le cometió Kristoffer Ajer a Matheus Cunha dentro de su propia área. El árbitro, después de repasar la jugada, observó que había falta y cobró la pena máxima en favor de Brasil. Bruno Guimaraes lanzó, pero se encontró con la buena respuesta de Nyland.

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La nicaragüense tiene una gran experiencia en campeonatos mundiales. Ya se hizo presente en la final del Mundial de Clubes en 2025 y también en varios Mundiales Sub-20 y Sub-17. Fue elegida para momentos decisivos de varias competencias.

El propio Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, la elogió tiempo atrás por su trabajo en el VAR: “Una de las mejores árbitras de video es una nicaragüense. Es, diría yo, un talento importante. Su habilidad es muy buena, por lo que está con nosotros”.

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Este domingo, hizo su debut en un duelo de octavos de final de la Copa del Mundo. El último viernes fue parte de la cabina del VAR en el partido entre Argentina y Cabo Verde.

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