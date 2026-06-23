Mientras muchos ya lo dan como fichaje en Europa, el defensa aún no confirmó qué hará.

Una vez más, Fernán Faerron se empieza a posicionar como una de las figuras del mercado de fichajes. El defensa de Cartaginés parecía tener todo listo para marcharse a Europa, sin embargo aún no confirmó nada.

Había sido el propio jugador quien había dicho que su futuro podía estar en España en un club que estaba luchando por subir a LaLiga, pero los ascensos se terminaron de definir este fin de semana y todavía no hubo noticias en torno al jugador tico.

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Y mientras todo se sigue dilatando, tanto los brumosos como la Liga Deportiva Alajuelense esperan para saber qué decisión tomará.

¿Será Málaga el futuro de Faerron?

En abril, Faerron reveló: “Hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil. Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo si sube o se queda”.

Y este fin de semana, fue el Málaga C. F. el equipo que se convirtió en el tercer equipo ascendido tras imponerse al Almería en la final del playoff de ascenso, por lo que ahora habrá que ver qué sucede.

Faerron vuelve a acercarse a la Liga.

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El asunto es que Alajuelense ya se mostró interesado en contar son sus servicios, más aún con los múltiples lesionados que tiene Ismael Rescalvo en la saga defensiva, por lo que adquirir a Faerron sería un fichaje valioso.

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¿Y si Faerron se queda en Costa Rica?

“Faerron también tiene como opción continuar en Costa Rica”, informó en las últimas horas el periódico La Teja. “Cartaginés o Alajuelense, ambos clubes esperan a la decisión del defensor”, explicaron en el mencionado medio.

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En síntesis

El defensor Fernán Faerron decide su futuro entre opciones de Europa y Costa Rica.

decide su futuro entre opciones de Europa y Costa Rica. El Málaga C. F. ascendió a primera división tras vencer al Almería en el playoff.

ascendió a primera división tras vencer al Almería en el playoff. Los clubes Cartaginés y Alajuelense esperan la decisión definitiva sobre el futuro del jugador.