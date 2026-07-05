Thomas Tuchel tiene otra baja sensible: las alineaciones de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Los ingleses con una mala noticia a muy poco de enfrentar a los mexicanos en los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección de México recibirá este 5 de julio a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y representa una oportunidad histórica para el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, que buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en la máxima cita del fútbol.

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El combinado azteca llega con la ilusión de firmar una de las victorias más importantes de su historia reciente. Una clasificación ante el seleccionado inglés significaría un momento inolvidable para la afición mexicana, que espera ver a su equipo romper una barrera histórica en los mundiales. Para ello, Aguirre apostará por un once de confianza con experiencia y talento en todas sus líneas.

Los onces para el México vs. Inglaterra

Por el lado de México, el técnico Javier Aguirre alinearía a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo en la defensa; Érik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez conformarán el tridente ofensivo.

En Inglaterra, el cuerpo técnico tuvo que realizar ajustes debido a algunos problemas físicos. La principal baja será la del lateral Djed Spence, quien quedó descartado por lesión, mientras que Reece James también generó preocupación tras perderse el último entrenamiento por molestias en los isquiotibiales. La buena noticia para los europeos es la recuperación de Jarell Quansah, quien está listo para regresar al once inicial.

Con este panorama, el conjunto británico formaría con Jordan Pickford en el arco; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly en la línea defensiva; Elliot Anderson y Declan Rice en la contención; Noni Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon como mediapuntas; dejando a Harry Kane como el referente de ataque.

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El choque promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, con dos selecciones que aspiran a pelear por el título. México intentará hacer valer su condición de anfitrión y el respaldo de su afición, mientras que Inglaterra buscará imponer el peso de su plantilla para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.