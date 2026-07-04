La joya que se formó en el CAR y se marchó a Saprissa ahora es jugador libre y la Liga trabaja para recuperarlo.

El mercado de fichajes y las ligas menores en Costa Rica se agitan con el caso de Maikell McDonald, una de las jóvenes promesas del fútbol nacional. Con tan solo 16 años, el talentoso extremo y hermano menor del reconocido delantero Jonathan McDonald, acaba de rescindir su contrato con el Deportivo Saprissa.

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Ahora, todo apunta a que su futuro podría estar ligado nuevamente a la institución que lo vio nacer futbolísticamente: Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, la salida del joven talento ha estado envuelta en distintas versiones.

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La versión oficial: una salida “profesional”

En una reciente entrevista con La Teja, Jasper McDonald, padre del jugador, dio sus impresiones sobre el finiquito firmado la última semana con el conjunto morado. “Todo transcurrió de una forma muy profesional y estamos contentos con el manejo de la situación. Estamos ultra satisfechos con el tiempo que estuvo ahí, metió más de 20 goles e hizo 18 asistencias”, señaló Jasper.

Además, reveló que el jugador estuvo entrenando en Estados Unidos con la academia de Andy Herron, con el respectivo permiso de los clubes involucrados, mientras analizan el mejor paso para su carrera.

Jonthan habló de su hermano menor.

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Pese al tono conciliador del padre, Jonathan McDonald había dejado entrever que el manejo de la situación de su hermano menor dentro del club no había sido el mejor y que su carácter no era “fácil de llevar”, lo que detonó ciertas diferencias de filosofía.

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Los motivos ocultos y la pesadilla económica de Saprissa

Más allá de la cordialidad pública, el mencionado diario reveló los que serían los verdaderos y tempestuosos motivos que llevaron a Saprissa a soltar a la joya de su cantera.

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Por un lado, el medio citó fuentes internas que confirmaron problemas disciplinarios: habrían habido roces por llegadas tardías a los entrenamientos y discrepancias con el acatamiento de órdenes técnicas. A pesar de que la dirigencia morada se reunió con los padres del jugador para intentar corregir el rumbo, la situación no mejoró.

Saprissa ya es pasado para Maikell. (Facebook Maikell McDonald)

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Sin embargo, el factor definitivo para la salida de Maikell fue puramente económico y legal. Cuando el jugador llegó a Saprissa bajo la gestión del español Luis Tornadijo, se pasó por alto un detalle crucial: los derechos de formación. Al haber estado en Alajuelense desde los 8 años, el equipo manudo es dueño de estos derechos.

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Si Saprissa decidía hacer debutar a Maikell en la Primera División (algo inminente tras haber hecho pretemporada con el primer equipo a los 15 años), el Monstruo habría tenido que pagarle a la Liga una cifra cercana a los 20 millones de colones por reglamento de la Federación Costarricense de Fútbol.

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Ante este panorama financiero y los roces de carácter, ambas partes decidieron que lo más sano era separar sus caminos.

Alajuelense toma la delantera

Con el finiquito firmado y la carta de libertad en mano, el futuro de Maikell está en evaluación. Al no tener que pagar derechos de formación por un jugador que ya es de la casa, Alajuelense aceleró las gestiones para repatriar al atacante a sus ligas menores y terminar de pulir su innegable talento.

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Aunque el Club Sport Herediano también ha asomado como un posible destino, el entorno del jugador y el lazo histórico que une a la familia McDonald con el cuadro rojinegro hacen que el regreso al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense sea hoy el escenario más factible para el joven artillero. “Están negociando”, aseguró La Teja, y los próximos días serán vitales para definir dónde continuará su prometedora carrera.

En síntesis

Maikell McDonald , de 16 años, rescindió su contrato oficialmente con el Deportivo Saprissa.

, de 16 años, rescindió su contrato oficialmente con el Deportivo Saprissa. 20 millones de colones debía pagar Saprissa a la Liga por derechos de formación.

debía pagar Saprissa a la Liga por derechos de formación. Liga Deportiva Alajuelense negocia actualmente el regreso del atacante a sus ligas menores.