“Nada pasa”: Fernán Faerron habló sobre su grosero error ante Colombia en la derrota de La Sele

El zaguero de la Selección de Costa Rica rompió el silencio tras su error no forzado en salida, que decantó en el segundo gol de Colombia.

Este lunes, la Selección de Costa Rica perdió 1-3 ante Colombia en su primer amistoso de la fecha FIFA de junio. Y uno de los futbolistas apuntados por el resultado es el central Fernán Faerron, quien al minuto 22 cometió un grave error en salida que decantó en el gol de Luis Díaz.

Fue la segunda anotación de la noche para los colombianos, que se florearon en El Campín de Bogotá durante los minutos finales antes de partir rumbo a Estados Unidos para medirse a Jordania y preparar su debut en el Mundial 2026. Los demás tantos fueron de Dávinson Sánchez (27′) y Luis Suárez (80′).

Después del amistoso, Faerron se acercó a zona mixta y se hizo cargo de su equivocación, revelando que también se disculpó frente a sus compañeros por esa jugada que, además, le costó la tarjeta amarilla por una fuerte entrada contra Carlos Andrés Gómez.

Fernán Faerron aceptó su grosero error ante Colombia

“Sí, cometí el error, tomé la responsabilidad total del gol, se lo comuniqué a mis compañeros que tomaba la responsabilidad. Patrick me la da y siento que tengo espacio, pero el balón se me va un poco más. Nada pasa. Darle gracias a los compañeros, que siempre apoyaron, y tomo la responsabilidad del gol”, dijo el exfutbolista de Cartaginés.

ver también La Costa Rica del Bocha Batista perdió con Colombia: goles y resumen del amistoso previo al Mundial 2026

Fernán Faerron también se refirió al rendimiento general de La Sele ante el elenco de Néstor Lorenzo. “Nos sentimos muy bien. Hubo lapsos en la cancha donde tuvimos el balón, supimos tener la posesión e ir al frente. Siento que se pierde en detalles. Le competimos a una gran selección (…) Nos deja una enseñanza grande, en confiar en el proceso del profe y en lo que trae”.

Por último, el zaguero de 25 años habló sobre su futuro en el fútbol español, que estaría entre Málaga o Almería, dos equipos metidos de llenos en la pelea por regresar a LaLiga. “Estoy esperando ver qué pasa en los playoffs del ascenso. Ya veremos”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En resumen

Fernán Faerron dio la cara tras la derrota 1-3 ante Colombia y reconoció su error en salida que le regaló el gol al delantero Luis Díaz.

dio la cara tras la derrota 1-3 ante Colombia y reconoció su error en salida que le regaló el gol al delantero Luis Díaz. El defensor de 25 años reveló que le pidió perdón a sus compañeros por la jugada, explicando que intentó salir jugando al sentir que tenía espacio pero el balón se le terminó yendo largo.

por la jugada, explicando que intentó salir jugando al sentir que tenía espacio pero el balón se le terminó yendo largo. Faerron instó a pasar la página con un llamativo “nada pasa”, asegurando que el grupo sigue apostando al proceso de Batista.