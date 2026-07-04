FIFA lo hizo oficial: la decisión que tomó con Tatiana Guzmán tras su intervención en el VAR contra Alemania en el Mundial 2026

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán continúa escribiendo una página histórica para Nicaragua y para el arbitraje de la Concacaf en la Copa del Mundo 2026. Su destacado desempeño en el torneo le ha permitido mantenerse entre las oficiales de mayor confianza para la FIFA, que nuevamente le asignó un compromiso de alto perfil en la fase de eliminación directa.

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La pinolera ha sido protagonista en varias decisiones importantes durante el campeonato, siendo una de las más comentadas la intervención desde la sala del VAR que terminó con la anulación de un gol de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final. Aquella determinación fue ampliamente seguida por la relevancia del encuentro y volvió a poner su nombre en el escenario internacional.

FIFA mantiene la confianza en Tatiana Guzmán

La confianza del máximo organismo del fútbol mundial quedó nuevamente demostrada cuando Tatiana Guzmán fue designada para integrar el equipo arbitral del compromiso entre Argentina y Cabo Verde, otro de los encuentros más atractivos de la ronda anterior del campeonato.

Ahora, la árbitra nicaragüense afrontará un nuevo desafío, luego de ser nombrada como responsable del VAR para el partido entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial. Se trata de una designación que confirma el respaldo que ha ganado gracias a la precisión de sus intervenciones durante el torneo.

Con esta nueva asignación, Guzmán alcanzará su undécimo nombramiento en la presente edición de la Copa del Mundo 2026, una cifra que refleja la confianza que la FIFA ha depositado en su trabajo a lo largo de la competencia.

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Si mantiene el alto nivel que ha mostrado hasta ahora, Tatiana Guzmán podría seguir siendo considerada para las siguientes rondas del campeonato e, incluso, perfilarse como una de las candidatas para formar parte del equipo arbitral de una eventual final del Mundial, un logro que marcaría un nuevo hito para el arbitraje de Nicaragua y de toda la Concacaf.