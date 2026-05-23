Después de tantas salidas, la Liga se aseguró a un jugador que genera polémica en la afición por su paso glorioso en el Monstruo.

La Liga Deportiva Alajuelense ya comienza a cerrar fichajes. Después de tantas salidas y luego de haber anunciado hace una semana a su nuevo entrenador, Ismael Rescalvo ya puede presumir de un refuerzo de peso.

Se trata de Luis Díaz, un jugador que divide la opinión de la afición debido a su paso de gloria por el Deportivo Saprissa, donde fue campeón, aunque ahora llega al conjunto rojinegro procedente de Sporting.

ver también Joel Campbell rompe el silencio tras ser echado de Alajuelense con un mensaje que la afición no esperaba

Luis Díaz, nuevo jugador de Alajuelense

Según información de Ferlín Fuentes, Díaz ya acordó su contratación con la Liga. “El extremo costarricense jugará con el León después de que Alajuelense negociara directamente con Sporting FC su salida, club al que el jugador había llegado apenas en septiembre del 2025 tras su paso por el New England Revolution de la MLS”, informó el periodista en un artículo publicado en El Mundo.

“La operación representa uno de los primeros movimientos fuertes del mercado rojinegro de cara a la temporada 2026-2027. Especialmente porque el panorama alrededor de Kenneth Vargas sigue abierto”, agregó Ferlín en referencia a la probable salida del Huevo, cuya ficha pertenece al Hearts de Escocia que estaría por venderlo al Kalamata de Grecia.

Luis Díaz durante su paso por Saprissa. (Saprissa)

Por su parte, Kevin Jiménez, otro especialista en el tema del mercado de fichajes, no lo dio por cerrado aún pero sí como muy probable. “Luis Diaz está cerca de ser nuevo jugador de Alajuelense procedente de Sporting FC, esperan cerrar todo en las próximas horas”, valoró Jiménez.

Publicidad

Publicidad

La reprobación de la afición a la llegada de Luis Díaz a Alajuelense

El asunto es que cuando Ferlín Fuentes, confeso fanático de Alajuelense, dio la noticia, a los fanáticos no les cayó bien al punto que le llenaron su posteo de X con comentarios negativos.

“Fuera Vela, fuera directiva, que sean los últimos 6 meses de todos”, escribió un manudo. “Qué asco… ese mae no hace nada más que correr”, puso otro. “Estamos en la piedra”, aportó uno más.

Publicidad

La afición rojinegra no perdonó esta noticia. (X.com)

Publicidad

El anuncio de Jiménez, por su parte, corrió la misma suerte: los fanáticos de Alajuelense se apuraron para demostrar el rechazo a este fichaje.

Publicidad

Los manudos, muy enojados. (X.com)

El paso de Luis Díaz por Saprissa

Con la camiseta de Saprissa, Díaz jugó 49 partidos en los que metió cuatro goles y dio nueve asistencias al tiempo que ganó un campeonato local.

Publicidad

Publicidad

El extremo derecho de 27 años, de fructífera carrera también en la MLS, llega proveniente de Sporting, en donde jugó los últimos dos campeonatos: en total disputó 27 juegos y no pudo anotar.