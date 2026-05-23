Tras el rechazo definitivo de Liberia por Yeison Molina, la dirigencia de Alajuelense vuelve a considerar el regreso de Fernán Faerron, pero la operación es complicada.

La prioridad número uno de Liga Deportiva Alajuelense en este mercado de fichajes sigue siendo cerrar un defensor central de jerarquía para cubrir el hueco que dejaron las graves lesiones de Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten.

En los últimos días, la gerencia deportiva liderada por Carlos Vela redobló sus esfuerzos por contratar a Yeison Molina, zaguero de 30 años que milita en Municipal Liberia.

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El portazo de Liberia

Sin embargo, la directiva del conjunto aurinegro rechazó cada uno de los acercamientos de la Liga por pedido expreso de su director técnico, el paraguayo José Saturnino Cardozo.

“Liberia rechazó 3 ofertas por Yeison Molina de Alajuelense, Cardozo quiere que se quede”, informó este sábado el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

Yeison Molina no llegará a la Liga: ya son 3 ofertas rechazadas (ADM Liberia).

Con esta puerta cerrada, los manudos deben seguir explorando el mercado, el cual no ofrece demasiadas alternativas de jerarquía, sobre todo teniendo en cuenta que el plan de traer a Julio Cascante estaría caído debido a las elevadas pretensiones salariales del ex Austin FC y Saprissa.

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Fernán Faerron vuelve al radar manudo

Ante este panorama de escasez, uno de los candidatos sobre la mesa vuelve a ser un viejo conocido: Fernán Faerron, que acaba de finalizar su vínculo con Cartaginés. Pero el caso del zaguero de 25 años también tiene sus trabas, ya que tenía firmado un contrato desde principios de 2026 con un equipo de la segunda división de España, mientras que en Cartago sueñan con retenerlo.

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“Los manudos deberán seguir explorando opciones, Faerron no se descarta, consultaron, nada concreto aún. Cartaginés quiere retenerlo y tiene que ver lo de la opción en España”, detalló Jiménez.

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¿Alajuelense quiere volver a ver a Faerron?

Aunque nadie niega el talento del defensor, su perfil le ha traído algunos problemas de camerino a lo largo de su carrera, y su primera etapa en Alajuelense no fue la excepción a esa regla.

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Por eso, el periodista Ferlín Fuentes compartió una encuesta en su cuenta de X (ex Twitter), tanteando el sentir de los manudos acerca de la posibilidad de un eventual regreso del jugador al Estadio Alejandro Morera Soto.

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Pese a los antecedentes polémicos, los resultados fueron contundentes: al momento de la publicación, el “Sí” se impone con el 62% de los votos, dejando en claro que la urgencia defensiva pesa más que el pasado.

En síntesis

Liberia rechazó tres ofertas formales de la Liga por Yeison Molina, ya que el técnico José Saturnino Cardozo lo considera pieza inamovible.

Alajuelense ya hizo consultas por Fernán Faerron, aunque el jugador también negocia con Cartaginés y un club de España.

A pesar de su historial polémico, una encuesta del periodista Ferlín Fuentes reveló que el 62% de los liguistas aprueba el regreso del central de 25 años.