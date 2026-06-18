Canadá 2-0 Qatar EN VIVO: Segundo tanto local – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Canadá vs Qatar

Canadá otra vez jugará en su país, ahora en el Estadio BC Place Vancouver

Canadá afronta el juego con la obligación de triunfar y no fracasar como país anfitrión.

Qatar viene de empatar 1-1 contra Suiza y fue su primer punto en la historia de los Mundiales.

Canadá y Qatar deben buscar el triunfo tomando en cuenta que Suiza venció a Bosnia a primera hora.

Canadá y Qatar buscan su primer triunfo en la historia de los Mundiales.

Los equipos están en el túnel para salir al campo

Se entonan los himnos de Canadá y Qatar

Los canadienses están cerca de hacer el primer gol.

Jonathan David dispara de volea para hacer el 2-0 de Canadá ante Qatar.

Siga el minuto a minuto del partido de Canadá vs. Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Canadá vuelve a jugar en casa y esta vez ya no alcanza solo con competir. Después de sumar su primer punto histórico en un Mundial, la selección norteamericana enfrentará a Qatar este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

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El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, una sede especial para los canadienses y un escenario que puede pesar desde lo emocional. Canadá llega tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar también comenzó con un 1-1 frente a Suiza.

A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar