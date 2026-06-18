Canadá 2-0 Qatar EN VIVO: Segundo tanto local – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Canadá vuelve a jugar en casa y esta vez ya no alcanza solo con competir. Después de sumar su primer punto histórico en un Mundial, la selección norteamericana enfrentará a Qatar este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
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El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, una sede especial para los canadienses y un escenario que puede pesar desde lo emocional. Canadá llega tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar también comenzó con un 1-1 frente a Suiza.
A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 5:00 p.m.: Panamá.
Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports