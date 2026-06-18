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Mundial 2026

Canadá 2-0 Qatar EN VIVO: Segundo tanto local – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Canadá vs. Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

29' Golazo canadiense

Jonathan David dispara de volea para hacer el 2-0 de Canadá ante Qatar. 

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21' Se motivan

Canadá gana en motivación tras adelantarse en el mercador. 

16' Gol de Canadá

Cyle  Larín pone el primero para los canadienses

13' Se acercan

Los canadienses están cerca de hacer el primer gol. 

5' Dominio local

Los canadienses comenzaron bien el partido. 

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Rueda el balón

Inicia el partido de Canadá vs Qatar

Actos protocolarios

Se entonan los himnos de Canadá y Qatar

Todo listo

Canadá y Qatar salen al campo

Se acerca el momento

Los equipos están en el túnel para salir al campo

A la cancha

Canadá y Qatar realizan su calentamiento

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Quieren hacer historia

Canadá y Qatar buscan su primer triunfo en la historia de los Mundiales. 

Alineación qatarí

El once de Julen Lopetegui con Qatar.

El once de los locales

Alineación de Canadá para enfrentar a Qatar.

Sin margen de error

Canadá y Qatar deben buscar el triunfo tomando en cuenta que Suiza venció a Bosnia a primera hora. 

Empate histórico

Qatar viene de empatar 1-1 contra Suiza y fue su primer punto en la historia de los Mundiales. 

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Obligados a ganar

Canadá afronta el juego con la obligación de triunfar y no fracasar como país anfitrión.

Nuevamente en casa

Canadá otra vez jugará en su país, ahora en el Estadio BC Place Vancouver

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Canadá vs Qatar

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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EN VIVO Canadá vs Qatar
© Getty ImagesEN VIVO Canadá vs Qatar

Canadá vuelve a jugar en casa y esta vez ya no alcanza solo con competir. Después de sumar su primer punto histórico en un Mundial, la selección norteamericana enfrentará a Qatar este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

¿Juega Alphonso Davies? Alineaciones del partido de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

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¿Juega Alphonso Davies? Alineaciones del partido de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, una sede especial para los canadienses y un escenario que puede pesar desde lo emocional. Canadá llega tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar también comenzó con un 1-1 frente a Suiza.

A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

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