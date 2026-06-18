Sacudida en Motagua: John Kleber Oliveira se marcha y Jefry Macías define su futuro

En Honduras se informa que en Motagua habrán cambios, uno de ellos es la la salida de John Kleber Oliveira.

El nido del Motagua sufre movimientos importantes de cara a la próxima temporada. La directiva del ‘Ciclón Azul’ no logró alcanzar un acuerdo de renovación con el delantero brasileño John Kleber Oliveira, quien a partir de hoy se convierte oficialmente en agente libre.

Oliveira, de 26 años, deja una huella imborrable en la afición azul tras haber sido una pieza clave en la obtención del título del torneo Clausura 2026.

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El atacante sudamericano demostró su peso en los momentos de mayor presión al anotar el gol del empate en la final de ida, cerrando su ciclo con una destacada marca de 14 goles en 35 partidos disputados con la camiseta del club.

Jefry Macías se queda en el nido

Por otra parte, la directiva y los aficionados de Motagua han recibido una dosis de tranquilidad respecto a la situación de una de sus principales figuras.

Pese a los fuertes rumores que colocaban al extremo Jefry Macías en el fútbol de España, se confirmó que en este momento no existe ninguna propuesta real ni se trabaja en negociaciones para su salida al extranjero.

Macías se encuentra enfocado al 100% en los objetivos del equipo y apunta a ser uno de los referentes del club para disputar la próxima Copa Centroamericana. Para apagar cualquier especulación, el futbolista ya se integró por completo y comenzó los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel bajo las órdenes del cuerpo técnico.

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En resumen

El delantero brasileño John Kleber Oliveira , de 26 años, no renovó su contrato, quedó libre y deja el club tras anotar 14 goles y ser clave para el título del Clausura 2026, esta información y la de Macías la dio a conocer el periodista Álvaro de la Rocha .

, de 26 años, no renovó su contrato, quedó libre y deja el club tras anotar 14 goles y ser clave para el título del Clausura 2026, esta información y la de Macías la dio a conocer el periodista . A pesar de los rumores sobre el fútbol europeo, se confirmó que no hay ninguna oferta real por el extremo hondureño Jefry Macías .

. El futbolista ya empezó la pretemporada con el equipo y se enfoca en jugar la Copa Centroamericana con el Ciclón.

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