Canadá hace su segunda presentación contra Qatar en el Mundial 2026 después del empate contra Bosnia en Toronto.

La Selección de Canadá vuelve a presentarse en el Mundial 2026 después de haber igualado en el debut contra Bosnia por 1-1. Este jueves 18 de junio se enfrenta a Qatar, que sorprendió en el estreno contra Suiza al igualar por el mismo resultado.

Ésta vez el encuentro será en el Vancouver Stadium, recinto que albergará su segundo partido en esta Copa del Mundo. Para el duelo contra Qatar, Jesse Marsch recupera a su emblema y capitán, Alphonso Davies, quien arrastraba una lesión muscular.

El lateral izquierdo de Canadá que pertenece al Bayern Múnich está totalmente sanado del desgarro en el isquiotibial, por lo que se encuentra disponible para el técnico canadiense. De todas maneras, esperará por un lugar en el banco de suplentes e ingresará en la segunda parte.

ver también Canadá vs. Qatar: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Alineaciones de Canadá

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Alineaciones de Qatar

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

En resumen

Canadá se enfrenta a Qatar este jueves 18 de junio en el Mundial 2026.

se enfrenta a Qatar este jueves 18 de junio en el Mundial 2026. El futbolista Alphonso Davies se recuperó de un desgarro en el isquiotibial para el partido.

se recuperó de un desgarro en el isquiotibial para el partido. El encuentro del Grupo B se disputará en el Vancouver Stadium tras el empate previo en Toronto por 1-1 ante Bosnia.

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