En qué ciudad y estadio juegan Suiza vs. Bosnia: capacidad y pronóstico del clima

Suiza y Bosnia y Herzegovina juegan este jueves 18 de junio un partido clave por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Los dos llegan con 1 punto, después de empatar en su debut, y el escenario elegido es uno de los estadios más modernos del torneo: el SoFi Stadium.
Durante la Copa del Mundo, FIFA lo identifica como Los Angeles Stadium, aunque el recinto está ubicado específicamente en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.
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El partido tendrá impacto directo en un grupo que empezó completamente abierto: Suiza igualó 1-1 ante Qatar, mientras que Bosnia y Herzegovina empató 1-1 frente a Canadá.
Dónde juegan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se jugará en Inglewood, California, Estados Unidos.
La sede mundialista aparece como Los Angeles Stadium, pero el estadio no está dentro de la ciudad de Los Ángeles, sino en Inglewood, una ciudad del condado de Los Ángeles que se convirtió en uno de los grandes centros deportivos y de espectáculos del sur de California.
El recinto está dentro del complejo de Hollywood Park, una zona diseñada para eventos masivos y rodeada de infraestructura comercial, hotelera y de entretenimiento.
El SoFi Stadium, una sede futurista del Mundial 2026
Fuera del Mundial, el Los Angeles Stadium es conocido como SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL.
Es uno de los estadios más nuevos e imponentes de Estados Unidos. Fue inaugurado en 2020 y rápidamente se transformó en una referencia por su diseño, su estructura cubierta y su enorme pantalla oval suspendida sobre el campo.
A diferencia de otros estadios del torneo, el SoFi no es un recinto cerrado tradicional. Tiene una cubierta translúcida que protege el estadio, pero mantiene una sensación de espacio abierto. Eso ayuda a controlar mejor las condiciones sin aislar completamente el ambiente exterior.
Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026
Para el Mundial 2026, la capacidad del Los Angeles Stadium se ubica cerca de los 70.000 espectadores.
El estadio fue adaptado para cumplir con los requisitos de FIFA, incluida la instalación de césped natural para el torneo. Ese detalle es clave, porque el recinto está acostumbrado a otro tipo de superficies y eventos.
La magnitud del estadio lo convierte en una de las sedes más importantes de la costa oeste. Además de cinco partidos de fase de grupos, también recibirá tres encuentros de eliminación directa.
- Estados Unidos 4-1 Paraguay — Fase de grupos
- Irán 2-2 Nueva Zelanda — Fase de grupos
- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — 18 de junio, fase de grupos
- Bélgica vs. Irán — 21 de junio, fase de grupos
- Turquía vs. Estados Unidos — 25 de junio, fase de grupos
- 16avos de final — 28 de junio
- 16avos de final — 2 de julio
- Cuartos de final — 10 de julio
Cómo estará el clima para Suiza vs. Bosnia
El partido se jugará por la tarde en Inglewood y el clima aparece como un factor favorable. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 21°C, con cielo mayormente despejado.
No se prevé calor extremo ni lluvia como condicionantes principales. Además, la estructura cubierta del SoFi Stadium ayuda a reducir el impacto directo del sol y permite que el partido se juegue en un entorno bastante controlado.
Para dos selecciones europeas como Suiza y Bosnia, el clima debería ser cómodo en comparación con otras sedes más calurosas o húmedas del torneo.
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Datos de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
- Partido: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
- Competencia: Mundial 2026
- Grupo: Grupo B
- Fecha: jueves 18 de junio
- Ciudad: Inglewood, California
- Área sede: Los Ángeles
- Estadio: SoFi Stadium / Los Angeles Stadium
- Capacidad estimada: cerca de 70.000 espectadores
- Clima estimado: mayormente despejado, cerca de 21°C
- Característica clave: estadio moderno con estructura cubierta y césped natural instalado para el Mundial