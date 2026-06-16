Argentina 1-0 Argelia EN VIVO: Gol de Messi – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Argelia regresa a la Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

Con Lionel Messi a la cabeza disputando su sexto Mundial, Argentina llega al estreno en un gran momento

Argentina inicia el torneo con la responsabilidad de defender la corona conseguida en Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni encadena cinco victorias consecutivas en la previa del Mundial: venció 3-0 a Islandia, 2-0 a Honduras, 5-0 a Zambia, 2-1 a Mauritania y 2-0 a Angola.

La afición de Argentina llega en gran cantidad al estadio de Kansas

Los africanos no tendrán desde el inicio a Riyad Mahrez

Argentina y Argelia en su etapa de calentamiento en Kansas City.

El equipo africano llega con una preparación competitiva. En sus últimos partidos goleó 4-0 a Bolivia , venció 1-0 a Países Bajos , empató 0-0 con Uruguay y superó 7-0 a Guatemala .

Lionel Messi hacía el 1-0 pero su gol fue invalidado por fuera de lugar.

Fares CHAIBI hacía el 0-1 para Argelia, pero su diana fue invalidada por fuera de lugar.

Argentina sigue con su dominio y está cerca del segundo.

Siga el minuto a minuto del partido de Argentina vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

Argentina inicia este martes 16 de junio la defensa del título en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un partido que se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, identificado por FIFA durante el torneo como Kansas City Stadium.

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El campeón del mundo llega como favorito, con Lionel Scaloni al frente y con una base que todavía sostiene buena parte del peso competitivo de la conquista en Qatar 2022. Argelia, en cambio, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y buscará dar un golpe desde el debut.

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

7:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 8:00 p.m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia en Centroamérica

Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica: