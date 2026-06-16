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Mundial 2026

Argentina 1-0 Argelia EN VIVO: Gol de Messi – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Argentina vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.

45' Tiempo de reposición

Se añaden cuatro minutos 

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40' Intentan reaccionar

Argelia trata de despertar sobre el descanso. 

33' Dominio argentino

Argentina sigue con su dominio y está cerca del segundo. 

23' Cooling break

Tiempo de hidratación en Kansas City

20' No reaccionan

Argelia luce afectada tras el tanto albiceleste. 

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17' gol de Argentina

Lionel Messi pone el primero para la albiceleste.

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8' Otro gol anulado

Fares CHAIBI hacía el 0-1 para Argelia, pero su diana fue invalidada por fuera de lugar. 

5' Invalidado

Lionel Messi hacía el 1-0 pero su gol fue invalidado por fuera de lugar. 

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Rueda el balón

Inicia el partido de Argentina vs Argelia 

Actos protocolarios

Se entonan los himnos de Argentina y Argelia. 

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Todo listo

Argentina y Argelia ingresan al terreno de juego. 

Argelia viene enrachado

El equipo africano llega con una preparación competitiva. En sus últimos partidos goleó 4-0 a Bolivia, venció 1-0 a Países Bajos, empató 0-0 con Uruguay y superó 7-0 a Guatemala.

Al terreno de juego

Argentina y Argelia en su etapa de calentamiento en Kansas City. 

Sorpresas en el once de Argelia

Los africanos no tendrán desde el inicio a Riyad Mahrez

El once del campeón

Alineación de Argentina para enfrentar a Argelia

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Apoyo incondicional

La afición de Argentina llega en gran cantidad al estadio de Kansas

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 16: Argentina fans arrive before the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 16, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 16: Argentina fans arrive before the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 16, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)

Con buena racha

El equipo de Lionel Scaloni encadena cinco victorias consecutivas en la previa del Mundial: venció 3-0 a Islandia, 2-0 a Honduras, 5-0 a Zambia, 2-1 a Mauritania y 2-0 a Angola.

Obligados a ganar

Argentina inicia el torneo con la responsabilidad de defender la corona conseguida en Qatar 2022.

Motivados

Con Lionel Messi a la cabeza disputando su sexto Mundial, Argentina llega al estreno en un gran momento

Un regreso anhelado

Argelia regresa a la Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

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Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Argentina vs. Argelia. 

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En vivo Argentina vs. Argelia
© Getty ImagesEn vivo Argentina vs. Argelia

Argentina inicia este martes 16 de junio la defensa del título en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un partido que se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, identificado por FIFA durante el torneo como Kansas City Stadium.

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El campeón del mundo llega como favorito, con Lionel Scaloni al frente y con una base que todavía sostiene buena parte del peso competitivo de la conquista en Qatar 2022. Argelia, en cambio, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y buscará dar un golpe desde el debut.

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

  • 7:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 8:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia en Centroamérica

Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica:

  • Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox y TSi
  • Nicaragua: Tigo Sports y Fox

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