Argentina 1-0 Argelia EN VIVO: Gol de Messi – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Argentina inicia este martes 16 de junio la defensa del título en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un partido que se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, identificado por FIFA durante el torneo como Kansas City Stadium.
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El campeón del mundo llega como favorito, con Lionel Scaloni al frente y con una base que todavía sostiene buena parte del peso competitivo de la conquista en Qatar 2022. Argelia, en cambio, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y buscará dar un golpe desde el debut.
A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
Estos son los horarios del partido para Centroamérica:
- 7:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
- 8:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia en Centroamérica
Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica:
- Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC y TVMAX
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports, Fox y TSi
- Nicaragua: Tigo Sports y Fox