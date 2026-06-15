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Mundial 2026: resultados y la tabla de posiciones EN VIVO de cada grupo

Repase los resultados de la fecha 1 y cómo está la tabla de posiciones de los doce grupos del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Así marcha tabla de posiciones EN VIVO cada grupo.
© GettyAsí marcha tabla de posiciones EN VIVO cada grupo.

El Mundial 2026 avanza a un ritmo frenético para poder completar la primera jornada de la fase de grupos. Y este lunes 15 de junio, se vivió otro día con sorpresas en las zonas G y H.

La primera de ellas fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, que soportó el asedio de la Roja y se llevó su primer punto en una Copa del Mundo. Pese a tener un contexto a favor, Uruguay no pudo aprovechar este resultado y corrió de atrás en el marcador para rescatar un 1-1 ante Arabia Saudita gracias al gol de Maxi Araujo. El marcador lo abrió el zaguero saudí Al-Amri.

En el otro grupo, Egipto estuvo cerca de ganar por primera vez en el torneo contra Bélgica, pero igualó 1-1 con una anotación de Mohamed Hany en contra (al principio, se creía que la diana fue de Romelu Lukaku). El cierre del lunes está a cargo del duelo entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

A continuación, te presentamos el repaso detallado de cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L durante la primera jornada.

Resultados de la primera fecha del Mundial 2026

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