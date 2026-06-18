¿Quién es el árbitro de Suiza vs. Bosnia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de João Pinheiro

Fue elegido como el mejor árbitro portugués del momento y ahora le toca dirigir el Suiza vs Bosnia por la Copa del Mundo.

João Pinheiro es el árbitro principal de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 que se jugará este jueves 18 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, identificado por FIFA durante el torneo como Los Angeles Stadium.

La designación llega en un momento muy particular para el juez portugués. Pinheiro aterriza en el Mundial después de ser elegido como el mejor árbitro de Portugal en la temporada 2025/26, un respaldo fuerte justo antes de afrontar la gran cita mundialista.

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Quién es João Pinheiro, el árbitro de Suiza vs. Bosnia

João Pedro da Silva Pinheiro es un árbitro portugués nacido en Vila Nova de Famalicão y afiliado a la Asociación de Fútbol de Braga.

Tiene 38 años y forma parte del grupo de árbitros portugueses con mayor reconocimiento en la actualidad. Su carrera se construyó principalmente en el fútbol luso, donde acumuló experiencia en partidos de alta tensión dentro de la Primeira Liga.

Su designación para Suiza vs. Bosnia y Herzegovina representa un salto importante dentro de su recorrido internacional: será su estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo.

De mejor árbitro portugués al Mundial 2006

Aunque Suiza vs. Bosnia y Herzegovina será su estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo, Pinheiro no llega sin recorrido internacional. En las últimas temporadas empezó a ganar espacio en competiciones UEFA y recibió designaciones cada vez más fuertes.

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Su experiencia internacional incluye partidos de Champions League, Europa League, Conference League y fases eliminatorias europeas.

En Portugal, también fue elegido para partidos de enorme exposición. En 2025, por ejemplo, fue designado para el Benfica vs. Sporting, un clásico que podía influir directamente en la pelea por el título de la liga portuguesa.

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Además, se lo ubica en una etapa de crecimiento internacional todavía más fuerte, con designaciones de alto perfil en competiciones europeas recientes. Ese salto coincide con su reconocimiento como mejor árbitro portugués de la temporada 2025/26.

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El cuerpo arbitral de Suiza vs. Bosnia

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)

João Pinheiro (Portugal) Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Bruno Jesus (Portugal) Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

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Datos del partido