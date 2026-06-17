Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la primera fecha

Con algunos invitados sorpresa y nombres como Lionel Messi o Kylian Mbappé presentes, así está la tabla de goleadores del Mundial tras la jornada 1.

La primera fecha del Mundial 2026 dejó goles, nombres pesados y una pelea por el goleo que empezó con fuerza desde el arranque. Varias figuras aparecieron rápido y marcaron el tono de una tabla que ya tiene protagonistas de élite.

El gran golpe lo dio Lionel Messi, que arrancó la defensa del título de Argentina con un triplete ante Argelia. También aparecieron Kylian Mbappé, con un doblete para Francia ante Senegal, Harry Kane, con dos goles en el triunfo de Inglaterra ante Croacia, y Erling Haaland, que marcó por duplicado en la victoria de Noruega frente a Irak.

El que no pudo sumarse a la lista fue Cristiano Ronaldo. Portugal empató 1-1 ante RD Congo, pero el capitán portugués no logró convertir en su debut mundialista.

La primera jornada dejó 75 goles en total y apenas un partido terminó 0-0: España vs. Cabo Verde.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Messi alcanzó a Klose en la tabla histórica

El estreno de Lionel Messi fue el gran movimiento de la tabla de goleadores. El capitán argentino marcó tres veces en el triunfo 3-0 ante Argelia y quedó como máximo artillero del Mundial 2026 tras la primera jornada.

Pero el dato va más allá de esta edición. Con ese triplete, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo.

Publicidad

Publicidad

El argentino ya había llegado a 13 tantos después de Qatar 2022. Su debut en 2026 lo llevó directamente a la cima histórica y le agregó otro capítulo a su recorrido mundialista. Es, junto a CR7, el único futbolista en marcar en cinco Mundiales distintos.

ver también Uzbekistán 1-3 Colombia EN VIVO: triunfo cafetero – minuto a minuto por el Grupo K del Mundial 2026

Mbappé también quedó cerca de la cima histórica

Kylian Mbappé ciertamente no se quedó atrás. El delantero francés convirtió dos goles en la victoria 3-1 de Francia ante Senegal y llegó a 14 tantos mundialistas.

Publicidad

Con esa cifra, el francés quedó muy cerca de los nombres más altos de la historia con 27 años. Está a dos goles de Messi y Klose, y a solo uno de Ronaldo Nazário, que terminó su carrera mundialista con 15.

Publicidad

Mbappé ya venía con números enormes desde Rusia 2018 y Qatar 2022. Su doblete en el debut confirma que vuelve a estar entre los grandes candidatos al premio de máximo goleador.