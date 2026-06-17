Portugal 1-0 RD Congo EN VIVO: Joao Neves marca el primero -minuto a minuto del Mundial 2026

Cristiano se prepara para el sexto Mundial de su carrera y llega al torneo como reciente campeón de Arabia y con una marca única de 973 goles anotados, cada vez más cerca de romper la barrera de los 1.000.

Portugal está tranquilo con el 1-0 y ahora podrán recibir consejos de Roberto Martínez, su entrenador, para aumentar su ventaja.

Enfrente, Congo se prepara para su primer Mundial desde 1974. En su primera experiencia perdió los tres partidos, no marcó goles y encajó 14. Se clasificó para esta Copa del Mundo tras pasar por la repesca, en la que eliminó a Jamaica con un gol decisivo de Axel Tuanzebe en la prórroga.

Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador, de campo, más veterano en jugar un partido de un Mundial con 41 años y 132 días.

Otro dato más del juego: Bernardo Silva es el primer futbolista portugués del Real Madrid desde la marcha de CR7 en el verano de 2018.

El primero que suena es el de Portugal... CR7 se ve emocionado.

En la primera pelota que tocó CR7 el estadio murmulló fuerte. Así pasará cada vez que la toque el ídolo.

Joao Neves, jugador del PSG, pone a ganar los lusos. Gran centro de Pedro Neto. Ya lo gana la escuadra de CR7.

Fue con los tachones de frente y el árbitro no dudó en sacarle la cartulina. CR7 reclamaba que era la primera.

Gran accion individual del futbolista del Betis que termina con un disparo de Bakambu que desvía la defensa lusa a córner.

Por ahora bajó el ritmo del partido y nos acercamos a la pausa de hidratación.

EN DIRECTO| Juega Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial y lo hace con Portugal frente a República Democrática del Congo.

La selección de Portugal arranca este miércoles su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a su similar de la República Democrática del Congo. El encuentro se disputará en el imponente NRG Stadium de Houston, Texas, y marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para el conjunto europeo.

Bajo la dirección técnica del español Roberto Martínez, los lusos se presentan al torneo con una plantilla repleta de estrellas de primer nivel, como Rubén Días, Bernardo Silva y Vitinha, futbolistas que ya están más que acostumbrados a competir y ganar en las ligas más exigentes del planeta.

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Todas las miradas estarán puestas, una vez más, en Cristiano Ronaldo. El histórico atacante se prepara para disputar el sexto Mundial de su carrera, una cita que representa su última gran oportunidad para conquistar la ansiada Copa del Mundo.

Ronaldo llega a este torneo en un gran momento tras coronarse recientemente campeón en el fútbol de Arabia Saudita. Además, ostenta una impresionante marca de 973 goles anotados a lo largo de su carrera profesional, por lo que cada partido en este Mundial lo acerca un paso más a la mítica barrera de los 1,000 goles.

A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

El encuentro abrirá la actividad del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán.