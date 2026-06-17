Portugal 1-0 RD Congo EN VIVO: Joao Neves marca el primero -minuto a minuto del Mundial 2026

La selección de Portugal arranca este miércoles su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a su similar de la República Democrática del Congo. El encuentro se disputará en el imponente NRG Stadium de Houston, Texas, y marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para el conjunto europeo.
Bajo la dirección técnica del español Roberto Martínez, los lusos se presentan al torneo con una plantilla repleta de estrellas de primer nivel, como Rubén Días, Bernardo Silva y Vitinha, futbolistas que ya están más que acostumbrados a competir y ganar en las ligas más exigentes del planeta.
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Todas las miradas estarán puestas, una vez más, en Cristiano Ronaldo. El histórico atacante se prepara para disputar el sexto Mundial de su carrera, una cita que representa su última gran oportunidad para conquistar la ansiada Copa del Mundo.
Ronaldo llega a este torneo en un gran momento tras coronarse recientemente campeón en el fútbol de Arabia Saudita. Además, ostenta una impresionante marca de 973 goles anotados a lo largo de su carrera profesional, por lo que cada partido en este Mundial lo acerca un paso más a la mítica barrera de los 1,000 goles.
A qué hora juegan Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026
Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica:
- 11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 12:00 p. m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports y Fox Sports
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10
El encuentro abrirá la actividad del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán.