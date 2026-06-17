Referente de Saprissa anuncia su retiro del fútbol y asume como DT del Monstruo femenino: “Hoy no es un día fácil”

Luego de cerrar su etapa como jugador de Saprissa, un referente del club acaba de ser anunciado como el nuevo estratega de las flamantes pentacampeonas del fútbol femenino.

Al término delTorneo Clausura 2026, el Deportivo Saprissa anunció que Ricardo Blanco no seguiría siendo parte del primer equipo dirigido por Hernán Medford de cara a la próxima temporada.

El contrato del lateral derecho de 37 años con el Monstruo había sido renovado por seis meses a principios de año, y al expirar, la directiva decidió darle las gracias tras largos años de servicio defendiendo el uniforme de la “S”.

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Durante su etapa como jugador morado, Blanco disputó 264 partidos oficiales, marcó 4 goles, repartió 9 asistencias y levantó cuatro títulos de campeonato nacional.

El adiós definitivo a las canchas

Este miércoles 17 de junio, Blanco confirmó lo que ya era un secreto a voces en los pasillos de Tibás: la última temporada fue su último baile como futbolista profesional.

Tras haber logrado el objetivo personal de regresar a las canchas y dejar atrás un verdadero martirio de lesiones que lo marginó de la actividad por dos años, el ahora ex jugador le habló directamente al saprissismo en un emotivo video compartido por el club en sus redes sociales:

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“Bueno, hoy no es un día fácil. Después de tantos años, me despido del fútbol profesional como jugador. Quiero agradecerle a mi familia, compañeros, directivos, todos los trabajadores de la institución, siempre los llevaré en mi corazón“, expresó en su descargo de despedida.

El nuevo rumbo de Ricardo Blanco

A pesar de colgar los botines, el ex lateral no se alejará de su casa. La dirigencia confirmó que continuará ligado al Monstruo, pero esta vez desde el banquillo, como nuevo director técnico del primer equipo femenino.

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“Ricardo Blanco asume la dirección técnica de Saprissa Femenino. El nuevo estratega cuenta con todas las licencias y acreditaciones requeridas para asumir este importante reto, además de una amplia experiencia y conocimiento de la institución“, anunció el club tibaseño mediante un comunicado.

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El oriundo de Alajuela tomará el mando de un equipo que viene de tocar la gloria. “Ricardo ya trabaja de lleno junto al plantel morado, preparando los desafíos de un equipo que llega a esta nueva etapa tras conquistar recientemente el campeonato nacional y alcanzar la quinta estrella de su historia“, concluyó la institución, dándole la bienvenida a esta nueva etapa dentro del club de sus amores.

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En síntesis