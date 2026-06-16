Alajuelense tiene amarrado a su cuarto refuerzo para el próximo torneo, mientras un ex manudo encuentra nuevo club y Washington Ortega vive con intensidad el debut mundialista de Uruguay.

En Fútbol Centroamérica les traemos los principales aspectos de la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense, que en plena Copa del Mundo de Norteamérica 2026 se prepara para oficializar al cuarto refuerzo del técnico Ismael Rescalvo de cara al Torneo Apertura 2026.

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Kevin Jiménez confirma la inminente llegada de Roan Wilson

Kevin Jiménez, periodista especializado en los movimientos del mercado de fichajes de la Liga Promérica, confirmó a través de sus redes sociales que en las próximas horas la institución eriza le dará la bienvenida oficial a Roan Wilson.

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“Roan Wilson ya entrena con Alajuelense hoy, será nuevo jugador manudo tal lo adelantado”, aseguró Jiménez. A pesar de las reservas iniciales que existían por el estado físico del mediocampista de 24 años, las partes lograron acercar posiciones y llegar a un acuerdo total. La documentación y los últimos detalles contractuales quedarían firmados en cuestión de horas.

Washington Ortega vive a pleno el Mundial 2026

Cada vez que tiene la oportunidad, el guardameta manudo de 31 años demuestra su pasión por la Selección de Uruguay, que ayer hizo su debut en Norteamérica 2026 enfrentando a Arabia Saudita.

Washington compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se lo ve muy sonriente junto a sus familiares, todos vistiendo el uniforme de la Celeste, preparando un buen asado y acompañados del mensaje: “Donde sea siempre locales”.

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El mensaje de apoyo de Washington Ortega para la Celeste (Instagram).

Sin embargo, el estreno de los charrúas en la justa mundialista no fue el que todos esperaban. Bajo el mando de Marcelo Bielsa, Uruguay no pudo pasar del empate 1-1 ante el combinado saudí. A pesar del tropiezo, el empate entre España y Cabo Verde por el mismo grupo les da oxígeno de cara al próximo duelo, que será este domingo ante los africanos.

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Kevin Cabezas refuerza a Puntarenas

El ex mediocampista de Alajuelense, que lamentablemente quedó en la memoria del liguismo por aquella escalofriante fractura de peroné que sufrió en 2024 durante un partido por el Torneo de Copa, aterrizará en el Puerto de cara al Apertura 2026.

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Cabezas llegará al equipo chuchequero para sumar fuerzas junto a otros refuerzos como Yeltsin Tejeda, Walter Cortés, el panameño Vladimir Edghill y el ex Saprissa Jaylon Hadden.

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Desde su salida de la Liga en 2025, el volante pasó primero por la AD Sarchí en la Liga de Ascenso y posteriormente por el Municipal Liberia en la Primera División. Ahora llega al pacífico costarricense listo para recuperar su mejor versión.

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En síntesis