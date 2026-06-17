Uzbekistán vs. Colombia: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026 en Centroamérica

Entérese cuándo juegan Uzbekistán vs. Colombia su primer juego del Mundial 2026, a qué hora y en qué canal verlo en Centroamérica.

Colombia vuelve a escena en la justa máxima y debuta este miércoles ante Uzbekistán, una de las selecciones debutantes del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo K, se disputará en el mítico Azteca, ahora también conocido como Estadio Ciudad de México, y puede empezar a marcar el camino de ambos en una zona que también comparten Portugal y RD Congo.

A qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica, programado para hoy, miércoles 17 de junio.

8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 9:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

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Colombia debuta con ilusión y experiencia

Colombia llega a su séptimo Mundial con mejor presente que su rival. En la fecha FIFA, la selección cafetera cerró su preparación venciendo 2-0 a Jordania y 3-1 a Costa Rica. Eso sí, en la ventana anterior sufrió contra rivales de mayor calibre: perdió 1-3 ante Francia y 1-2 con Croacia, pero también se impuso 3-0 sobre Australia.

El plantel de Néstor Lorenzo cuenta con futbolistas de peso internacional. James Rodríguez vuelve a aparecer como una de las referencias creativas, mientras que Luis Díaz aporta desequilibrio, velocidad y experiencia en la élite europea. A ellos se suma Luis Suárez, una opción ofensiva importante para un equipo que buscará comenzar el torneo con autoridad

Uzbekistán, ante el primer Mundial de su historia

Uzbekistán afronta un partido histórico. El combinado asiático disputará por primera vez una Copa del Mundo y buscará competir desde el orden, la disciplina táctica y el impulso emocional de su debut absoluto.

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Dirigidos por la leyenda italiana Fabio Cannavaro, arriban con una preparación irregular. En sus amistosos recientes perdieron 1-2 ante Países Bajos y 0-2 frente a Canadá, empataron 0-0 con Venezuela antes de caer en los penales (4-5), venció 3-1 a Gabón y también igualaron 2-2 con China.

Más allá de esos resultados, los uzbekos tienen una base reconocible y varios nombres importantes. Eldor Shomurodov aparece como una de las referencias ofensivas, mientras que Abdukodir Khusanov, defensor de Manchester City, representa una de las piezas de mayor proyección del equipo.