¿Alajuelense eliminado? Inteligencia Artificial predice si la Liga le ganará a Liberia y el resultado de Cartaginés

A todo o nada. La Liga Deportiva Alajuelense vivirá este domingo una jornada en la que se jugará su futuro en el Clausura 2026. Pero lo peor es que no depende de sí misma para seguir con vida en el campeonato.

El conjunto del Machillo Ramírez está quinto con 26 puntos, fuera de las semifinales, y para clasificarse va a necesitar casi un milagro. Por un lado, deberá ganar su partido frente a Liberia (3° con 30 unidades), pero además necesitará que Cartaginés (4° con 29) pierda con Guadalupe, el penúltimo y ya descendido).

ver también Revelan la decisión de Machillo Ramírez que nadie quería escuchar en Alajuelense: “Confirma que no va a seguir”

Así de complicado es el panorama para la Liga, que jugará su partido en simultáneo con el de los brumosos en un horario y con una televisación especial para esta definición. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la que parece tener todo en claro es la Inteligencia Artificial.

La predicción de la IA: así le irá a Alajuelense vs. Liberia

En Fútbol Centroamérica quisimos adelantarnos a los partidos y recurrimos al ChatGPT, al que le pedimos un análisis de la situación y una predicción. Y éste fue su veredicto…

“De acuerdo con el análisis de rendimiento, contexto competitivo y necesidad deportiva, la Inteligencia Artificial proyecta un triunfo de Alajuelense, aunque en un partido más ajustado de lo esperado. Liberia ha demostrado ser un rival incómodo y podría complicar, pero la urgencia y la calidad del plantel manudo inclinan la balanza”.

Resultado probable: Alajuelense 2-1 Liberia

Publicidad

Publicidad

Alajuelense se juega todo este domingo. (Instagram LDA)

Pero como con esto no alcanza, también hay que ver cómo le irá a Cartaginés contra Guadalupe…

ver también No es Bayron Mora: Alajuelense sigue de cerca a un portero que estuvo en La Sele para reemplazar a Washington Ortega

La predicción de la IA: Cartaginés vs. Guadalupe

Y esto fue lo que dijo el ChatGPT: “En el otro duelo clave de la jornada, Cartaginés llega con una ventaja significativa: depende de sí mismo y enfrenta a un rival sin presión tras haber descendido”.

Publicidad

“Si bien en el fútbol no hay resultados asegurados, la diferencia de objetivos y actualidad marca una tendencia clara a favor del conjunto brumoso”.

Publicidad

Resultado probable: Cartaginés 2-0 Guadalupe.

Publicidad

Sí, según la IA, Alajuelense se queda afuera. Y con eso, muy probablemente, se marche también el Machillo Ramírez. ¿O será que el León logrará dar vuelta todas las predicciones?