El futuro de Óscar Ramírez todavía es una incertidumbre. El entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense termina su contrato el próximo 30 de junio y aún no ha hecho oficial si lo renovará o definitivamente la directiva manuda tendrá que buscar un reemplazante.

A pesar de que no comunicó su postura, la conferencia de prensa que brindó el entrenador después de la victoria contra Puntarenas dejó varios indicios. Al Machillo Ramírez se lo notó incómodo y ni siquiera levantaba la mirada para responder.

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Después de esta conferencia, el diario La Teja habló con una experta que estudia la comunicación no verbal de las personas. “Está con una postura muy rígida, tiene los brazos al frente, eso quiere decir que se está protegiendo. Su rostro está contraído, como con enfado, la posición de los brazos revela que está incómodo“, comentó Irene Jara sobre los gestos del entrenador.

Machillo en su última conferencia.

Además de este contacto, el diario mencionado consultó a algunos periodistas que estuvieron presentes en la sala de prensa sobre lo que creían del futuro del entrenador. Andrey Aguilar, de FUTV, aseguró que el DT manudo no continuará en su puesto.

La sentencia sobre el futuro de Óscar Ramírez en Alajuelense

“Creo que la conferencia demostró que se le han ido apagando las ganas. No comparto que haya sido tan cortante, debía ser un poco más amplio, pero confirma que el próximo torneo no va a seguir“, opinó sobre lo sucedido post partido.

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Con esta información de Andrey Aguilar, la Liga deberá pensar en un nuevo entrenador para lo que será la próxima temporada. De todas maneras, en Alajuelense primero esperarán a que el Machillo Ramírez comunique oficialmente su decisión. Por eso, no piensan en hablar con otros entrenadores pese a los rumores de Saturnino Cardozo.

En resumen

El contrato de Óscar Ramírez con la Liga Deportiva Alajuelense finaliza el próximo 30 de junio .

con la Liga Deportiva Alajuelense finaliza el próximo . El periodista Andrey Aguilar aseguró que el entrenador no continuará en su puesto la próxima temporada.

aseguró que el entrenador no continuará en su puesto la próxima temporada. La directiva de Alajuelense esperará la decisión oficial del técnico antes de negociar con otros entrenadores.