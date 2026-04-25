Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

Revelan la decisión de Machillo Ramírez que nadie quería escuchar en Alajuelense: “Confirma que no va a seguir”

Se acerca el final del campeonato nacional y el DT de Alajuelense está próximo a tomar una decisión con su futuro.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
En la prensa ya se dice que no seguiría.
© Jonathan Jiménez FloresEn la prensa ya se dice que no seguiría.

El futuro de Óscar Ramírez todavía es una incertidumbre. El entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense termina su contrato el próximo 30 de junio y aún no ha hecho oficial si lo renovará o definitivamente la directiva manuda tendrá que buscar un reemplazante.

A pesar de que no comunicó su postura, la conferencia de prensa que brindó el entrenador después de la victoria contra Puntarenas dejó varios indicios. Al Machillo Ramírez se lo notó incómodo y ni siquiera levantaba la mirada para responder.

No es Bayron Mora: Alajuelense sigue de cerca a un portero que estuvo en La Sele para reemplazar a Washington Ortega

ver también

No es Bayron Mora: Alajuelense sigue de cerca a un portero que estuvo en La Sele para reemplazar a Washington Ortega

Después de esta conferencia, el diario La Teja habló con una experta que estudia la comunicación no verbal de las personas. “Está con una postura muy rígida, tiene los brazos al frente, eso quiere decir que se está protegiendo. Su rostro está contraído, como con enfado, la posición de los brazos revela que está incómodo“, comentó Irene Jara sobre los gestos del entrenador.

Óscar Ramírez

Machillo en su última conferencia.

Además de este contacto, el diario mencionado consultó a algunos periodistas que estuvieron presentes en la sala de prensa sobre lo que creían del futuro del entrenador. Andrey Aguilar, de FUTV, aseguró que el DT manudo no continuará en su puesto.

La sentencia sobre el futuro de Óscar Ramírez en Alajuelense

Creo que la conferencia demostró que se le han ido apagando las ganas. No comparto que haya sido tan cortante, debía ser un poco más amplio, pero confirma que el próximo torneo no va a seguir“, opinó sobre lo sucedido post partido.

Publicidad

Con esta información de Andrey Aguilar, la Liga deberá pensar en un nuevo entrenador para lo que será la próxima temporada. De todas maneras, en Alajuelense primero esperarán a que el Machillo Ramírez comunique oficialmente su decisión. Por eso, no piensan en hablar con otros entrenadores pese a los rumores de Saturnino Cardozo.

En resumen

  • El contrato de Óscar Ramírez con la Liga Deportiva Alajuelense finaliza el próximo 30 de junio.
  • El periodista Andrey Aguilar aseguró que el entrenador no continuará en su puesto la próxima temporada.
  • La directiva de Alajuelense esperará la decisión oficial del técnico antes de negociar con otros entrenadores.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dereck Moncada rompe el mercado de fichajes, se va a Europa y así lo anunciaron
Honduras

Dereck Moncada rompe el mercado de fichajes, se va a Europa y así lo anunciaron

“Que se vaya”: exSaprissa sentencia a Jeaustin Campos y deja entrever que no seguirá en Honduras
Honduras

“Que se vaya”: exSaprissa sentencia a Jeaustin Campos y deja entrever que no seguirá en Honduras

En Panamá confirman la noticia que involucra a Fidel Escobar
Mundial 2026

En Panamá confirman la noticia que involucra a Fidel Escobar

¿Alajuelense eliminado? IA predice si la Liga ganará y el resultado de Cartaginés
Liga Deportiva Alajuelense

¿Alajuelense eliminado? IA predice si la Liga ganará y el resultado de Cartaginés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo