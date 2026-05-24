Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera: ahora va por la Liga MX con Pumas

A los 39 años y con más vigencia que nunca, el portero costarricense buscará sumar un nuevo trofeo a su impresionante palmarés.

Keylor Navas está a un partido de agrandar todavía más su leyenda. Esta noche, el portero costarricense jugará con Pumas UNAM la final de vuelta de la Liga MX ante Cruz Azul, con una doble motivación: cortar una sequía histórica del club universitario y alcanzar el título número 30 de su carrera.

Para los de Pedregal, la final tiene un peso enorme. Los Universitarios no ganan la Liga MX desde el Clausura 2011, cuando vencieron a Morelia y consiguieron su séptima estrella. Desde entonces pasaron 15 años de espera, finales perdidas y una afición que sueña con volver a ver al equipo campeón.

Y en el centro de esa ilusión aparece la figura de “San Keylor”.

Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera

Keylor Navas tiene actualmente 29 títulos colectivos. Si Pumas vence a Cruz Azul y se consagra campeón de la Liga MX. Su palmarés se reparte entre Saprissa, Real Madrid y PSG, y ahora puede sumar su primer título con Pumas.

(Infografía: Gemini)

La cifra ya lo ubica entre los porteros más ganadores de la historia. Y si esta noche levanta el trofeo, quedará todavía más cerca del brasileño Vítor Baía y del alemán Manuel Neuer.

Keylor Navas va por su título 30 y quiere acercarse a Neuer y Vítor Baía

El título con los universitarios no sería uno más. Con 30 conquistas, el portero de 39 años se afianzaría en el podio histórico de los porteros más ganadores y a tiro de los dos nombres que todavía tiene por delante.

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(Infografía: Gemini)

Detrás suyo ya quedaron nombres gigantes como Gianluigi Buffon e Iker Casillas, dos leyendas absolutas del arco europeo. Por eso, la final ante Cruz Azul también tiene una lectura internacional: Keylor Navas no solo juega por Pumas y por Costa Rica, también juega por seguir escalando en una tabla histórica.

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San Keylor, el líder que sostiene a Pumas

El equipo de Efraín Juárez, que también tiene al panameño Adalberto Carrasquilla como una de sus figuras, llegó a esta final con una idea clara: competir desde el orden, la intensidad y la seguridad defensiva. En ese plan, Keylor Navas se volvió una pieza decisiva.

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El partido de ida ante Cruz Azul terminó 0-0, y buena parte de ese resultado se explicó por las atajadas del costarricense. El tico fue clave para resistir los momentos de mayor presión celeste, especialmente en un primer tiempo donde la Máquina Cementera generó las ocasiones más claras.

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No es casualidad. Keylor llegó a México con una carrera enorme detrás, pero también con una exigencia inmediata: demostrar que seguía vigente. En Pumas encontró un equipo necesitado de liderazgo y una afición con hambre de títulos. Y respondió como tantas veces en su carrera: bajo presión.

Ahora sólo le queda coronar…

En resumen

Keylor Navas jugará la final de vuelta de la Liga MX con Pumas ante Cruz Azul buscando alcanzar el título número 30 de su exitosa carrera.

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El portero costarricense es la gran esperanza de los Universitarios para cortar una racha histórica de 15 años sin ser campeones del fútbol mexicano.

De coronarse con Pumas, Navas sumaría su estrella 30 en clubes y se afianzará en el podio de los arqueros más ganadores de la historia.