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Mercado de fichajes

No es Bayron Mora: Alajuelense sigue de cerca a un portero que estuvo en La Sele para reemplazar a Washington Ortega

Ante la amenaza latente del mercado de fichajes por Washington Ortega, Alajuelense maneja un as bajo la manga para sumar competencia bajo los tres palos.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿LDA va por un nuevo guardameta?
© Instagram.¿LDA va por un nuevo guardameta?

Aunque el guardameta Washington Ortega tiene un contrato que lo une a Liga Deportiva Alajuelense hasta junio de 2028, su futuro en el Morera Soto no está del todo garantizado.

El interés internacional que despertaron sus enormes actuaciones enfrentando a LAFC por la Concachampions 2026 amenaza con llevarse al dueño del arco manudo en el inminente mercado de fichajes.

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Bayron Mora, el candidato natural

Si se concreta la venta del charrúa, la opción más natural para el cuerpo técnico parece ser entregarle las llaves del marco al joven Bayron Mora, quien cerró el 2025 brindando muchísima seguridad.

Bayron Mora ya demostró estar a la altura del arco manudo (LDA).

Bayron Mora ya demostró estar a la altura del arco manudo (LDA).

Sin embargo, en el Morera Soto saben que la competencia interna es vital, por lo que no puede descartarse que la directiva decida apostar por un guardameta que ya tiene bajo su órbita.

¿De Sarchí al CAR?

Se trata de Alexandre Lezcano. Tras desvincularse de forma definitiva del Club Sport Herediano, el arquero de 24 años firmó un contrato por seis meses con la AD Sarchí, el equipo satélite de Alajuelense en la Liga de Ascenso. Este paso por la Segunda División está sirviendo como un periodo de “observación” por parte del cuerpo técnico y la gerencia manuda.

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Promover jugadores desde Sarchí no es algo ajeno para la directiva rojinegra; de hecho, es una fórmula que ya utilizaron este mismo semestre al ascender al delantero José Alvarado al primer equipo.

Lezcano se encuentra atajando en el equipo satélite de los manudos (Instagram).

Lezcano se encuentra atajando en el equipo satélite de los manudos (Instagram).

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Si Lezcano recupera su mejor versión y convence a la cúpula manuda, llegaría al CAR con un currículum envidiable para pelear por la titularidad. A su corta edad, acumula un amplio recorrido en la máxima categoría defendiendo los colores de Herediano, AD Santos, Sporting FC y AD San Carlos.

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Ese roce en Primera División lo llevó incluso a recibir varias convocatorias a la Selección de Costa Rica. Y aunque no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente bajo los tres palos de la Tricolor, la experiencia lo convierte en un candidato más que serio para competir con Bayron Mora si es que Ortega finalmente decide marcharse.

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En síntesis

  • El interés en el mercado de fichajes por Ortega pone en duda su continuidad pese a tener contrato hasta 2028.
  • Aunque Bayron Mora es la opción lógica para reemplazarlo, la Liga no descarta promover a Alexandre Lezcano desde su equipo satélite (AD Sarchí) para incentivar la competencia.
  • Lezcano, de 24 años, cuenta con amplio recorrido en Primera y múltiples convocatorias a la Tricolor.

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