El "Caballo" Morales tenía a su madre en el hospital durante la definición de la Liga Nacional, que terminó en celebración para los Rojos.

Este sábado por la noche, CSD Municipal le remontó 2-1 a Xelajú MC en Quetzaltenango (imponiéndose 6-2 en el global de la final) y se consagró campeón del Torneo Clausura 2026.

Una corona 33 muy especial para la institución escarlata, porque se dio en el marco de su aniversario número noventa. Y uno de los protagonistas decisivos del partido de vuelta fue José Morales, aportando un golazo desde fuera del área al minuto 57 que selló la victoria de su equipo.

Ya con la medalla colgada en el pello y una sonrisa de satisfacción, el “Caballo” habló con el medio Emisoras Unidas y contó una compleja situación personal que le tocó atravesar en paralelo a la definición del fútbol guatemalteco.

José Morales fue campeón mientras su madre estaba en el hospital

“Disputar una final es un privilegio. Me siento muy afortunado con la vida, muy agradecido con Dios y sobre todo agradecido con mi familia, que me ha hecho el aguante. Se lo dije a algunos de mis compañeros: mientras yo venía a jugar una final, mi mamá estaba en una cirugía y lo único que me pidió fue la copa. Gracias a Dios le pude cumplir y dedicarle este gol, que es para ella”, externó Morales.

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El lateral de 29 años fue uno de los hombres de confianza del técnico nicaragüense Mario Acevedo a lo largo del certamen, aportando 3 goles en 22 partidos (1.409 minutos) para que Municipal se proclame como el monarca absoluto de la Liga Nacional por encima de su archirrival, Comunicaciones.

Para ello, resaltó, fue clave la unión que se dio puertas adentro, en el vestuario de los Rojos: “Me siento muy contento con todo el grupo, la verdad que se ha formado una linda familia, le dimos todos para adelante, esto es fruto de todo el esfuerzo, de todo lo que nos ha tocado sufrir y hoy nos da una alegría Dios, el fútbol”.

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“Tengo una hija hermosa, la madre de mi hija que ha sido espectacular, una madre ejemplar, creo que no habría podido tener una mejor madre mi hija. La familia siempre es un pilar importante. Este torneo ha sido de muchas críticas, nos han faltado el respeto, y me han aguantado. Poder darles esta copa la verdad que es muy satisfactorio”, concluyó el seleccionado chapín.

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En resumen

CSD Municipal derrotó 2-1 a Xelajú MC (6-2 global) y conquistó su histórico título 33 en la Liga Nacional de Guatemala el día de su 90 aniversario.

en la Liga Nacional de Guatemala el día de su 90 aniversario. El lateral José “Caballo” Morales reveló que jugó la gran final mientras su madre atravesaba una delicada cirugía en el hospital.

en el hospital. Morales, autor de un golazo clave al minuto 57, confesó que su mamá solo le había pedido la copa y pudo dedicarle el campeonato.