Hora especial y canales diferentes: dónde ver por TV y online a Alajuelense y Cartaginés en la definición del Clausura 2026

Tiempo de definiciones. El Clausura 2026 de Costa Rica está en su momento más importante y con un condimento más que especial: la Liga Deportiva Alajuelense, el último campeón, puede quedarse afuera de las semifinales.

De hecho, es muy probable que eso suceda. El conjunto del Machillo Ramírez está quinto en el campeonato con 26 puntos y para pasar de ronda necesitará ganarle a Liberia (3° con 30) pero no sólo eso sino que además necesita que Cartaginés, cuarto con 29, no le gane a Guadalupe, penúltimo y ya descendido.

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Así de bravo es el panorama para los manudos, que tienen un pie y medio afuera de la temporada en una eliminación que podría incluso marcar el final del ciclo del DT al frente del equipo.

De esta manera, tanto el partido de Alajuelense como el de Cartaginés se jugarán en simultáneo, a la misma hora, y por canales diferentes.

A qué hora juegan Liberia vs. Alajuelense y Guadalupe vs. Cartaginés

Ambos encuentros –y también el de Puntarenas vs. Saprissa– se jugarán a las 4:00 pm de Costa Rica, pero no los dos por el mismo canal.

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Dónde ver a Alajuelense y Cartaginés por TV y online

Los dos partidos se podrán ver por FUTV, que hará una transmisión especial a pantalla dividida e irá mostrando lo que suceda en cada encuentro.

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Pero además, según informaron en el programa Seguimos, Liberia vs. Alajuelense será televisado por Repretel mientras que Guadalupe vs. Cartaginés irá por Teletica.

Además, TDMAX transmitirá ambos juegos de manera online.

Contra Liberia puede ser el últumo partido del Machillo Ramírez en Alajuelense. (Instagram)

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Así se juega la última fecha del Clausura 2026

Viernes

7:00 pm | San Carlos vs. Pérez Zeledón | Tigo Sports

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Sábado

8:00 pm | Herediano vs. Sporting | FUTV

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Domingo

4:00 pm | Guadalupe vs. Cartaginés | FUTV, Teletica y TDMax

| FUTV, Teletica y TDMax 4:00 pm | Liberia vs. Alajuelense | FUTV, Repretel y TDMax

| FUTV, Repretel y TDMax 4:00 pm | Puntarenas vs. Saprissa | TigoSports

La tabla de posiciones del Clausura 2026

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