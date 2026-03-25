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6 días después de haber sido suspendido, Alejandro Bran hace oficial un cambio que marca su futuro en Alajuelense

A menos de una semana del escándalo de indisciplina que protagonizó, el mediocampista tomó una decisión contundente.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Alejandro Bran tomó una nueva decisión con Alajuelense.
Alejandro Bran tomó una nueva decisión con Alajuelense.

Una semana. O menos, en realidad. Seis días apenas pasaron desde el escándalo que llevó a Alejandro Bran a las primeras planas de la prensa de Costa Rica. 

El último jueves, el país se despertó con el video viral en el que se vio al mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense forcejeando con la policía, en un evidente estado de ebriedad, mientras estaba en el estacionamiento de su condominio.

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Esta imagen que nadie esperaba ocurrió después de la eliminación del club rojinegro en la Concachampions ante el LAFC, una serie en la que el propio jugador había anotado un gol en Los Ángeles. Aunque todo cambió drásticamente.

El derrotero de Alejandro Bran: de la suspensión a los cambios de imagen

Desde entonces, la situación de Bran fue sumando capítulos: primero fue suspendido por Alajuelense y apartado del grupo. Luego se supo que posiblemente regrese después de la fecha FIFA. En el medio, Alajuelense perdió ante Herediano. Incluso Kurt Morsink, su ex agente, reveló por qué rompió el contrato con su empresa.

Poner una foto negra fue su primer cambio. (Instagram)

Poner una foto negra fue su primer cambio. (Instagram)

Y Bran, en silencio, sólo tuvo una demostración pública: cambiar su foto de perfil en Instagram. Su movimiento inicial fue sacar la imagen tenía con la camiseta de Alajuelense y poner una toda negra, como de luto.

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Luego Bran puso esta imagen. (instagram)

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Más tarde volvió a mostrarse pero con otra ropa. Y este miércoles volvió a elegir una con los colores de Alajuelense, en una clara decisión que impacta en su futuro dentro del club.

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Y ahora volvió a elegir una imagen con la camiseta de la Liga. (Instagram)

Y ahora volvió a elegir una imagen con la camiseta de la Liga. (Instagram)

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Tras el parate por la fecha FIFA, el próximo partido de Alajuelense será el domingo 5 de abril contra Guadalupe por la 14ª fecha del Clausura 2026 en el que el equipo del Machillo Ramírez está cuarto pero igualado en 18 puntos con Municipal Liberia y Sporting, por lo que aún no tiene asegurada –ni cerca– la clasificación a semifinales.

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