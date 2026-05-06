“Una mala suerte”: Saprissa pierde al jugador menos pensado para la semifinal de vuelta ante Liberia

Hernán Medford confirmó al pasar una baja en Saprissa para jugarse contra Liberia el pase a la final del Clausura 2026.

Deportivo Saprissa encara con ilusión el duelo contra Municipal Liberia por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026. Salió vivo del primer partido en Ciudad Blanca, al empatar 1-1 pese a estar notablemente mermado. Y este domingo (4:00 p.m.) definirá la serie ante su afición en la imponente Cueva de Tibás.

Tanto Mariano Torres como Fidel Escobar siguen sin estar disponibles, pues apenas purgaron uno de los tres juegos de suspensión que les impartió el Tribunal Disciplinario. Pero la nota positiva pasa por el probable regreso de Pablo Arboine a la zaga y, sobre todo, la chance de que Luis Paradela sume algunos minutos contra los coyotes.

Ambos futbolistas dejaron atrás sus respectivas lesiones en el momento justo. Sin embargo, Hernán Medford lamentó que otro de sus dirigidos se indispusiera y es casi un hecho que se perderá la revancha ante los liberianos.

Albert Barahona sería baja en Saprissa

El entrenador de Saprissa confirmó que el polivalente contención Albert Barahona no estaría disponible. “Nos ha tocado duro lo de las lesiones en este equipo, porque ahora Barahona también está enfermo. Entonces hemos estado con una mala suerte a nivel de enfermedades. A veces, no son lesiones, sino enfermedades, pero con lo que tenemos nos tiene que alcanzar”.

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Sobre este último punto ahondó Medford, recalcando que tiene “un equipo que, juegue quien juegue, está a un nivel. Eso fue lo que procuré, que cada jugador estuviera a un nivel, juegue mucho o juegue poco. Para la hora de hacer cambios y mover y que ahora hubo expulsiones, sanciones, he podido mover al equipo y no tenemos ningún tipo de excusa. Yo estoy contento con el equipo, que ha llegado en estos momentos a un buen nivel y eso es lo que me tiene muy tranquilo a mí de lo que pueda pasar“.

Teniendo en cuenta las bajas, era probable que el volante de 21 años tuviera protagonismo contra Liberia. En la ida, sin ir más lejos, ingresó sobre el final en lugar de Jefferson Brenes. A lo largo del torneo, Barahona jugó apenas nueve partidos debido a un esguince de rodilla.

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Albert Barahona no entraría en convocatoria contra Liberia. (Foto: Saprissa)

Posible alineación de Saprissa vs. Liberia

Abraham Madriz; Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, si no se sancionado; David Guzmán, Jefferson Brennes, Orlando Sinclair; Bancy Hernánez, Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez.