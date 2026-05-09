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Decisión tomada: en Liberia no tienen dudas con la renovación de Saturnino Cardozo y Alajuelense ya lo sabe

Alajuelense tiene a Saturnino Cardozo como uno de los principales candidatos para ser el nuevo entrenador.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los pamperos expresaron su postura.
© Prensa LiberiaLos pamperos expresaron su postura.

La Liga Deportiva Alajuelense quiere hacerse de los servicios de José Saturnino Cardozo cuando finalice su participación en el Clausura 2026. Los manudos están interesados en el entrenador paraguayo, luego de que Óscar Ramírez tomara la decisión de no continuar en el club.

En el conjunto manudo manejan otras opciones para el banquillo, pero la prioridad es Saturnino Cardozo. Mientras la Liga espera, en Liberia ya le hicieron conocer al entrenador las intenciones que tiene la institución aurinegra para su futuro.

El objetivo que tiene Liberia es renovar el contrato de su actual entrenador para la próxima temporada. Semanas atrás, el agente del propio Saturnino Cardozo confirmó que hay una oferta formal por parte de la directiva liberiana para continuar el ciclo.

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En Liberia quieren la continuidad de Saturnino Cardozo como entrenador

En el partido del domingo pasado ante Saprissa, los aficionados liberianos fueron contundentes sobre la continuidad del entrenador. FUTV dialogó con la afición pampera y les preguntó a que figura de la planilla le renovarían el contrato si tuvieran que elegir una.

Los entrevistados debieron optar entre Saturnino Cardozo, Antonny Monreal y Alonso Hernández. Todos respondieron el nombre del entrenador. Consideran que es el líder del equipo y le ha dado una identidad de juego que le permitió a Liberia estar nuevamente en semifinales.

Todo quedará por verse en las próximas semanas. En Alajuelense manifestaron que el nuevo entrenador deberá presentarse el 1 de junio. Aún resta saber si será Saturnino Cardozo o si finalmente habrá otra opción para suceder al Machillo Ramírez. Sí se sabe que la Liga tendrá una reunión con el entorno del DT paraguayo.

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En síntesis

  • Alajuelense pretende contratar a José Saturnino Cardozo tras la salida de Óscar Ramírez.
  • El club Liberia presentó una oferta formal para renovar el contrato del entrenador paraguayo.
  • El nuevo director técnico de Alajuelense debe presentarse oficialmente el 1 de junio.

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