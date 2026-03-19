Alajuelense ya decidió sobre Alejandro Bran: revelan la sanción que le aplicarán y qué pasará con su futuro

El caso de Alejandro Bran sigue sacudiendo a Liga Deportiva Alajuelense y ya tiene una primera definición interna. El mediocampista rojinegro quedó en el ojo del huracán luego de ser detenido en su condominio por un incidente relacionado, según trascendió, con disturbios y comportamiento inapropiado en aparente estado de ebriedad.

La situación no solo generó un fuerte revuelo mediático, sino que también obligó al club a tomar una postura clara sobre el futuro inmediato del jugador. Durante las últimas horas, comenzaron a conocerse detalles de la decisión que adoptó la institución manuda.

¿Qué sanción le darán a Alejandro Bran desde Alajuelense?

De acuerdo con lo informado por el periodista Ferlín Fuentes en el programa Teléfono Rojo, Alajuelense optó por no separar a Alejandro Bran del plantel, descartando así una salida inmediata pese a la gravedad del episodio que lo involucró.

Sin embargo, eso no significa que el club deje pasar lo ocurrido. Según amplió Anthony Porras, la dirigencia sí aplicará una sanción interna que incluirá una multa económica importante, además de otras medidas disciplinarias dentro del vestuario. La intención es marcar un precedente sin llegar a una ruptura definitiva con el futbolista.

¿Jugará Alejandro Bran contra Herediano?

Según informó en Teléfono Rojo, Bran se perderá algunos partidos con Alajuelense a modo de sanción. Está confirmado que no jugará contra Herediano y podría perderse un par más de encuentros por esta irresponsabilidad.

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La decisión no es aislada dentro de la política institucional de Alajuelense. En el pasado reciente, el club ya había actuado de forma similar ante episodios de indisciplina. Casos como los de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, entre septiembre y octubre de 2025, terminaron en sanciones económicas y correctivos internos luego de llegar tarde y con aparente aliento alcohólico a un entrenamiento.

ver también El escándalo de Alejandro Bran salpica a otro jugador de Alajuelense: la foto que lo deja mal parado

Ese antecedente deja en claro que la Liga mantiene una línea de acción definida ante este tipo de situaciones, priorizando la corrección interna antes que medidas más drásticas. En el caso de Bran, el club parece apostar por darle una oportunidad de recomponer su imagen y continuar su carrera bajo ciertas condiciones.

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Datos Claves

Alejandro Bran fue sancionado económicamente por Alajuelense tras disturbios en su condominio.

fue sancionado económicamente por Alajuelense tras disturbios en su condominio. El mediocampista Alejandro Bran no jugará contra Herediano debido a una suspensión disciplinaria interna.

no jugará contra Herediano debido a una suspensión disciplinaria interna. Alajuelense sancionó a Creichel Pérez y otros tres jugadores por indisciplinas en 2025.