El entorno de David Suazo sorprende a Honduras con el mensaje que nadie esperaba y Olimpia no lo puede crecer

El nombre de David Suazo siempre es retumbante en Honduras por la leyenda que hizo dentro de los terrenos de juego, pero también fuera.

En los últimos días, una noticia ha sorprendido a la afición del Olimpia. Para quienes pensaban que la directiva blanca solo busca estrategas locales, ha surgido un nombre de peso que estuvo a punto de sentarse en el banquillo merengue: David Suazo.

Aunque muchos lo recuerdan por su brillante paso en el Cagliari y el Inter de Milán, pocos tienen presente que la carrera profesional de Suazo despegó precisamente con la camiseta del León. Ese vínculo histórico estuvo cerca de renovarse, pero esta vez desde la zona técnica.

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La respuesta corta es no, David Suazo no vendrá al Olimpia por ahora. Sin embargo, el acercamiento fue real. El presidente del club, Rafael Villeda, buscó al “Rey” tras la salida de Pedro Troglio hacia Argentina, justo cuando el equipo buscaba recuperarse tras perder la oportunidad del pentacampeonato.

La razón de su negativa no fue falta de interés, sino un tema de peso familiar. Su hermano, Nicolás Suazo, reveló los detalles en el programa Hora Cero.

“Cuando salió Pedro Troglio, a David Suazo le ofrecieron dirigir al Olimpia. Él está joven, ya sabe lo que es dirigir pero en este momento está priorizando el seguimiento de la carrera de su hijo Luis en Braga de Portugal. Después de eso va a retomar su carrera como entrenador”.

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Ante la decisión de Suazo de permanecer en Europa apoyando la formación de su hijo, el Olimpia cambió de rumbo y apostó por Eduardo Espinel. Al día de hoy, los resultados respaldan esa elección, pues el estratega uruguayo ostenta actualmente el título de bicampeón nacional.

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Por ahora, el sueño de ver a “La Pantera” dirigiendo al equipo de sus amores tendrá que esperar, pero la puerta ha quedado abierta para el futuro.