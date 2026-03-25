Santiago van der Putten fue operado de la rodilla y los médicos dieron la noticia que nadie esperaba en Alajuelense

Santiago van der Putten afrontó este miércoles un momento decisivo en su proceso de recuperación, al someterse a la operación que marca el inicio de su camino de regreso a las canchas.

El zaguero de Alajuelense fue intervenido el miércoles 25 de marzo, después de sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Pero para la sorpresa de todos, los médicos dieron una noticia inesperada.

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El parte médico de Santiago van der Putten trae alivio en Alajuelense

El parte médico de Santiago van der Putten dejó una sensación positiva en Alajuelense, ya que, según conoció La Nación de una fuente cercana, durante la intervención los especialistas encontraron que la condición de su rodilla era ligeramente mejor de lo que se temía inicialmente.

La operación estuvo a cargo del doctor Erick Solano, con apoyo del doctor Barrientos y la presencia del médico del club, Andrés Barquero, en un procedimiento que ahora alimenta el optimismo alrededor de la recuperación del defensor rojinegro.

Santiago van der Putten – Alajuelense

Santiago van der Putten inicia la cuenta regresiva hacia su regreso con Alajuelense

Después de superar el primer paso, que era la cirugía, Santiago van der Putten entra ahora en la fase de recuperación, un proceso que en principio está proyectado en nueve meses, aunque su duración dependerá de la evolución que vaya mostrando con el paso de las semanas.

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A partir de este punto, el defensor de Alajuelense iniciará un trabajo progresivo con la mira puesta en volver a las canchas en las mejores condiciones posibles.

Datos claves

El primer reporte tras la operación fue alentador , ya que durante la intervención los médicos detectaron que su rodilla estaba un poco mejor de lo que se esperaba .

, ya que durante la intervención los médicos detectaron que . La cirugía fue realizada por el doctor Erick Solano , con apoyo del doctor Barrientos y bajo la supervisión del médico de Alajuelense, Andrés Barquero .

, con apoyo del doctor y bajo la supervisión del médico de Alajuelense, . Superada la operación, el defensor ya inició su proceso de recuperación, que está proyectado en nueve meses, aunque todo dependerá de cómo avance su evolución.