“Enfermedad del alcoholismo”: el caso de Alejandro Bran da un giro impensado y le piden a Alajuelense que intervenga

Alejandro Bran sigue enfrentando las secuelas del serio acto de indisciplina que protagonizó en los días previos al Clásico Provincial ante Herediano, luego de ser visto en un bar junto a Kenneth Vargas y verse involucrado horas más tarde en un altercado con la Fuerza Pública.

Sobre este escenario, el caso de Bran en Alajuelense da un giro inesperado y le piden a Alajuelense que intervenga, en medio de un episodio que ha generado fuerte repercusión alrededor del futbolista y de la posición que deberá asumir el club rojinegro.

ver también “Vuelve”: Alejandro Bran ya tiene fecha de regreso en Alajuelense tras el escándalo de indisciplina

Giro inesperado para Alejandro Bran: la mirada de Tano Pandolfo

Gaetano Pandolfo, una de las voces más reconocidas del periodismo costarricense, volvió a poner sobre la mesa su visión sobre el caso de Alejandro Bran, esta vez desde una óptica marcada por su experiencia personal con el alcoholismo

A sus 83 años, el comunicador mantiene la lucidez y la franqueza que lo han caracterizado durante décadas, cualidades que siguen dando peso a sus análisis y a sus columnas en los medios nacionales.

Gateano Pandolfo – Periodista (Alonso Tenorio)

“Conocida la situación real de cada futbolista y si se comprueban esos problemas con la ingesta de alcohol, los dirigentes manudos deben buscar ayuda de alcohólicos recuperados, para que den testimonio a esos jugadores, que probablemente ya fueron atrapados por la enfermedad del alcoholismo: progresiva, rastrera y mortal“, comentó Gaetano Pandolfo para La Teja.

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“Como yo soy enfermo alcohólico tengo mucha experiencia, te digo que el problema del enfermo alcohólico no lo resuelve en un club ni los siquiatras, ni los sicólogos ni mandándolo a entrenar con el alto rendimiento, es un asunto más de fondo“.

“Tampoco puedo señalar a Bran como alcohólico, ni nadie puede hacerlo, yo no puedo decirle a absolutamente a nadie que es alcohólico, eso es una sentencia que está en la literatura de Alcohólicos Anónimos. El alcohólico es el que debe aceptar que tiene problemas con su manera de tomar. Ni Óscar Ramírez, ni Joseph Joseph, ni ningún sicólogo le puede hacer”, finalizó Pandolfo para La Teja.

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La propuesta de Tano Pandolfo para tratar casos de alcoholismo

Para Gaetano Pandolfo, una de las medidas que deberían contemplar los clubes en sus reglamentos es la posibilidad de canalizar hacia Alcohólicos Anónimos a aquellos futbolistas que enfrenten problemas vinculados al alcoholismo.

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Desde su perspectiva, no se trata solo de sancionar, sino también de establecer mecanismos de apoyo y recuperación, de modo que, cuando la situación lo amerite, asistir a este tipo de grupos forme parte de las obligaciones del jugador dentro de un proceso serio de acompañamiento.

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Alejandro Bran – Alajuelense

“No hay que ser un gran conocedor para saber que en este caso Alejandro no pudo controlar ese día en específico su manera de tomar. Probablemente no solo él, sino todos los deportistas del mundo en todas las disciplinas que tienen una adicción, la pueden controlar momentáneamente, pero nada más“, puntualizó.

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Recordemos que Alejandro Bran ya tiene fecha para regresar a Alajuelense, luego de toda la polémica que lo llevó a ser apartado del primer equipo y también de la Selección de Costa Rica.

Datos claves

Gaetano “Tano” Pandolfo analizó el caso de Alejandro Bran desde una perspectiva poco común: su experiencia personal con el alcoholismo .

analizó el caso de desde una perspectiva poco común: . A sus 83 años , Pandolfo sigue siendo una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo costarricense , por lo que su opinión genera atención en el debate.

, Pandolfo sigue siendo una de las voces , por lo que su opinión genera atención en el debate. La propuesta más llamativa es que los clubes incluyan en sus reglamentos la posibilidad de enviar a jugadores con este tipo de problemas a Alcohólicos Anónimos, como parte de un proceso de apoyo, recuperación y no solo sanción.