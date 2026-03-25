Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Enfermedad del alcoholismo”: el caso de Alejandro Bran da un giro impensado y le piden a Alajuelense que intervenga

Conoce los nuevos detalles que buscan cambiar el rumbo de Alejandro Bran tras su polémica como jugador de Alajuelense.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
El caso de Alejandro Bran da un giro impensado y le piden a Alajuelense que intervenga
© AlajuelenseEl caso de Alejandro Bran da un giro impensado y le piden a Alajuelense que intervenga

Alejandro Bran sigue enfrentando las secuelas del serio acto de indisciplina que protagonizó en los días previos al Clásico Provincial ante Herediano, luego de ser visto en un bar junto a Kenneth Vargas y verse involucrado horas más tarde en un altercado con la Fuerza Pública.

Sobre este escenario, el caso de Bran en Alajuelense da un giro inesperado y le piden a Alajuelense que intervenga, en medio de un episodio que ha generado fuerte repercusión alrededor del futbolista y de la posición que deberá asumir el club rojinegro.

“Vuelve”: Alejandro Bran ya tiene fecha de regreso en Alajuelense tras el escándalo de indisciplina

ver también

“Vuelve”: Alejandro Bran ya tiene fecha de regreso en Alajuelense tras el escándalo de indisciplina

Giro inesperado para Alejandro Bran: la mirada de Tano Pandolfo

Gaetano Pandolfo, una de las voces más reconocidas del periodismo costarricense, volvió a poner sobre la mesa su visión sobre el caso de Alejandro Bran, esta vez desde una óptica marcada por su experiencia personal con el alcoholismo

A sus 83 años, el comunicador mantiene la lucidez y la franqueza que lo han caracterizado durante décadas, cualidades que siguen dando peso a sus análisis y a sus columnas en los medios nacionales.

Gateano Pandolfo – Periodista (Alonso Tenorio)

Gateano Pandolfo – Periodista (Alonso Tenorio)

Conocida la situación real de cada futbolista y si se comprueban esos problemas con la ingesta de alcohol, los dirigentes manudos deben buscar ayuda de alcohólicos recuperados, para que den testimonio a esos jugadores, que probablemente ya fueron atrapados por la enfermedad del alcoholismo: progresiva, rastrera y mortal“, comentó Gaetano Pandolfo para La Teja.

Publicidad

Como yo soy enfermo alcohólico tengo mucha experiencia, te digo que el problema del enfermo alcohólico no lo resuelve en un club ni los siquiatras, ni los sicólogos ni mandándolo a entrenar con el alto rendimiento, es un asunto más de fondo“.

Tampoco puedo señalar a Bran como alcohólico, ni nadie puede hacerlo, yo no puedo decirle a absolutamente a nadie que es alcohólico, eso es una sentencia que está en la literatura de Alcohólicos Anónimos. El alcohólico es el que debe aceptar que tiene problemas con su manera de tomar. Ni Óscar Ramírez, ni Joseph Joseph, ni ningún sicólogo le puede hacer”, finalizó Pandolfo para La Teja.

Publicidad

La propuesta de Tano Pandolfo para tratar casos de alcoholismo

Para Gaetano Pandolfo, una de las medidas que deberían contemplar los clubes en sus reglamentos es la posibilidad de canalizar hacia Alcohólicos Anónimos a aquellos futbolistas que enfrenten problemas vinculados al alcoholismo.

Desde su perspectiva, no se trata solo de sancionar, sino también de establecer mecanismos de apoyo y recuperación, de modo que, cuando la situación lo amerite, asistir a este tipo de grupos forme parte de las obligaciones del jugador dentro de un proceso serio de acompañamiento.

Publicidad
Alejandro Bran – Alajuelense

Alejandro Bran – Alajuelense

No hay que ser un gran conocedor para saber que en este caso Alejandro no pudo controlar ese día en específico su manera de tomar. Probablemente no solo él, sino todos los deportistas del mundo en todas las disciplinas que tienen una adicción, la pueden controlar momentáneamente, pero nada más“, puntualizó.

Publicidad

Recordemos que Alejandro Bran ya tiene fecha para regresar a Alajuelense, luego de toda la polémica que lo llevó a ser apartado del primer equipo y también de la Selección de Costa Rica.

Datos claves

  • Gaetano “Tano” Pandolfo analizó el caso de Alejandro Bran desde una perspectiva poco común: su experiencia personal con el alcoholismo.
  • A sus 83 años, Pandolfo sigue siendo una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo costarricense, por lo que su opinión genera atención en el debate.
  • La propuesta más llamativa es que los clubes incluyan en sus reglamentos la posibilidad de enviar a jugadores con este tipo de problemas a Alcohólicos Anónimos, como parte de un proceso de apoyo, recuperación y no solo sanción.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
A Marcel Hernández le preguntaron por la lesión de Santiago van der Putten y esto dijo
Liga Deportiva Alajuelense

A Marcel Hernández le preguntaron por la lesión de Santiago van der Putten y esto dijo

Marco Rojas defendió a Abraham Madriz de las críticas con un filazo para el saprissismo
Deportivo Saprissa

Marco Rojas defendió a Abraham Madriz de las críticas con un filazo para el saprissismo

Dos referentes afuera: Hernán Medford toma una arriesgada decisión
Deportivo Saprissa

Dos referentes afuera: Hernán Medford toma una arriesgada decisión

Washington Ortega para el Mundial 2026: Uruguay recibe la señal que pone a soñar a LDA
Mundial 2026

Washington Ortega para el Mundial 2026: Uruguay recibe la señal que pone a soñar a LDA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo