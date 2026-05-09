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Marathón en vilo: la decisión de Pablo Lavallén tras ser duramente castigado en Honduras

El técnico Pablo Lavallén, por segunda vez en el torneo, ha sido castigado duramente por la Comisión de Disciplina.

José Rodas

Por José Rodas

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Pablo Lavallén no continuaría en Marathón.
Pablo Lavallén no continuaría en Marathón.

Otra vez Pablo Lavallén se metió en una polémica y la Comisión de Disciplina no lo ha perdonado. El argentino ha vuelto a ser castigado con 4 partidos de suspensión y no se volverá a ver en el banquillo de Marathón hasta el Apertura 2026.

Lavallén ha sido un fuerte crítico del arbitraje y de cómo se maneja el FVS en Honduras y eso lo ha llevado a perderse la cantidad de 8 encuentros.

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Marathón se ha desestabilizado, pero sigue confiando en el manejo del entrenador, a quien quiere como su DT el próximo torneo a pesar de todo lo que se ha venido dando.

Esteban Guerrero, periodista que está muy cerca de las noticias de Marathón, ha comentado que los verdolagas quieren seguir con el vínculo, pero Lavallén no estaría tan seguro de esto.

El comunicador afirma que Pablo duda si dar continuidad con el cuadro “Esmeralda” tras todo lo que ha venido sucediendo.

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Lo cierto es que a Marathón le quedan dos partidos para meterse a otra final, dependen de sí mismos todavía, porque su triunfo ante Real España los tiene en la pelea.

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