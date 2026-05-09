Saprissa y Liberia definen la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026. Conocé todos los detalles en la previa del partido.

Este domingo se definirá el destino del Deportivo Saprissa y de Liberia en el Torneo Clausura 2026. Morados y aurinegros se juegan el pase a la final en una serie que está igualada por 1-1 después de lo que fue la ida en el Edgardo Baltodano Briceño.

Saprissa recibe a Liberia en La Cueva con el objetivo de seguir su camino a la 41. Esa estrella con la que tanto sueña la afición del Monstruo hace ya varios campeonatos nacionales. Bajo el arbitraje de David Gómez, el juego será este 10 de mayo.

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¿A qué hora es el partido de vuelta entre Saprissa y Liberia?

El partido de este domingo entre Saprissa y Liberia comenzará a las 4:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

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¿Cómo ver el partido de Saprissa contra Liberia de la semifinal de vuelta?

El juego que definirá al segundo finalista del Clausura 2026 se podrá seguir a través de la pantalla de FUTV. También estará disponible en la aplicación de TDMAX.

¿Cómo llega Saprissa?

El Monstruo Morado no pierde desde el pasado 12 de abril. Justamente ese día fue derrotado por Liberia en La Cueva. No llega de la mejor manera a esta revancha, ya que Hernán Medford tendrá ausencias de peso como sucedió en la ida. No estarán por sanción Mariano Torres y Fidel Escobar. Regresaría Paradela, quien se perdió la ida por lesión.

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¿Cómo llega Liberia?

Los dirigidos por Saturnino Cardozo continúan invictos desde el mes de febrero. Liberia no pierde por el campeonato nacional desde el partido contra Cartaginés en la jornada 8. De esa fecha a hoy, acumularon nueve victorias y dos empates, por lo que llegan en su mejor momento. En su última visita a La Cueva, ganaron por 2-1.

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Posibles alineaciones de Saprissa vs. Liberia