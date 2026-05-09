Decisión tomada con Amarini Villatoro: Cartaginés quedó eliminado y la directiva ya avisó qué pasará con el DT

En la cúpula de Cartaginés ya definieron el futuro de Amarini Villatoro tras la eliminación brumosa en el Clausura 2026.

El Club Sport Cartaginés no logró dar el batacazo en las semifinales del Torneo Clausura 2026 y se despidió del certamen tras empatar 0-0 ante Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, un resultado que fue insuficiente tras la caída por la mínima en el juego de ida.

A pesar del dolor de la eliminación y la frustración de la afición brumosa por no haber podido marcar ni un solo gol en toda la serie, en las oficinas de la Vieja Metrópoli ya tenían una postura muy clara respecto al líder del proyecto deportivo.

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Cartaginés confirma el futuro de Villatoro

En la previa de este trascendental encuentro, el directivo brumoso Leonardo Vargas (hijo) fue consultado por los micrófonos de Radio Columbia acerca del trabajo de Amarini Villatoro y su futuro en la institución más allá de la presente temporada.

Vargas dejó bien en claro que, sucediera lo que sucediera en el césped de Santa Bárbara, el técnico guatemalteco tenía su lugar en el banquillo totalmente asegurado para el próximo torneo.

Villatoro no se mueve del banquillo brumoso (CS Cartaginés).

“Indiscutiblemente, pase lo que pase hoy, Amarini sigue en el Cartaginés. Somos de creer mucho en los procesos“, remarcó el jerarca blanquiazul, blindando al entrenador frente a las posibles críticas que suelen llegar de la mano de una eliminación en instancias decisivas.

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Los números de Villatoro en Cartago

Desde su llegada a la Vieja Metrópoli, el DT campeón con Xelajú registra un récord de 9 triunfos, 4 empates y 10 derrotas en 23 encuentros disputados. En este lapso, su equipo logró anotar 26 goles pero recibió 28, promediando 1,35 puntos por partido.

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En síntesis

La directiva brumosa confirmó que Amarini Villatoro seguirá al mando del equipo para la próxima temporada.

Leo Vargas enfatizó en Columbia que el club cree firmemente en dar continuidad a los proyectos para obtener resultados.

El estratega chapín promedia 1,35 puntos por partido, producto de 9 victorias y 10 derrotas en 23 presentaciones.