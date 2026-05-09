¿Cuántas veces ha clasificado Honduras al Mundial?

La Selección de Honduras no clasifica a una Copa del Mundo desde 2014, aquí te contamos a las que asistió y cómo le fue.

A lo largo de los años, la Selección de Honduras ha logrado poner el nombre del país en alto al clasificar a tres Copas del Mundo, enfrentándose a las potencias más grandes del fútbol.

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En España 1982 fue la primera vez que la bandera hondureña ondeó en una cita mundialista. Honduras sorprendió al mundo al empatar 1-1 contra la anfitriona España en el partido inaugural. Con figuras como “Pecho de Águila” Zelaya, la “H” dejó una imagen de garra, aunque no logró avanzar de la fase de grupos.

Esta es la selección de Honduras que clasificó al Mundial 1982.

Sudáfrica 2010

Después de casi tres décadas de espera, una generación liderada por Carlos Pavón y Amado Guevara devolvió la alegría al país. Fue una clasificación dramática que se selló gracias a un gol de Estados Unidos (Jonathan Bornstein) en el último minuto contra Costa Rica. En el Mundial, Honduras empató con Suiza, pero perdió ante Chile y España.

Xavi Hernández siendo marcado por Dani Turcios (Foto: AMA/Corbis via Getty Images)

Brasil 2014

Honduras logró por primera vez clasificar a dos mundiales de forma consecutiva. Bajo el mando de Luis Fernando Suárez, la selección aseguró su boleto directo tras un histórico “Aztecazo” ante México. Sin embargo, en tierras brasileñas no se sumaron puntos tras caer ante Francia, Ecuador y Suiza.

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Caro Costly y Paul Pogba en disputa del balón. Foto: NurPhoto/Corbis via Getty Images)

Honduras y las veces que no pudo clasificar al Mundial

A pesar de estos logros, el equipo hondureño ha participado en muchas eliminatorias donde el sueño se desvaneció antes de tiempo. Aquí están los procesos donde la “H” no pudo obtener el boleto:

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Los primeros pasos (1962 – 1974): Honduras inició su camino hacia Chile 1962 , pero quedó fuera rápidamente. Tampoco logró llegar a Inglaterra 1966 , México 1970 (marcado por la “Guerra del Fútbol”) ni Alemania 1974 .

Honduras inició su camino hacia , pero quedó fuera rápidamente. Tampoco logró llegar a , (marcado por la “Guerra del Fútbol”) ni . No fueron a Argentina 1978: Es una de las pocas ediciones en las que Honduras decidió no participar en el proceso eliminatorio por motivos internos.

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La sequía de 1986 a 2006: Fueron años dolorosos. Se estuvo muy cerca de México 1986 y Corea-Japón 2002 , pero derrotas clave al final de la eliminatoria dejaron al país fuera. También se falló en Italia 1990 , EE. UU. 1994 , Francia 1998 y Alemania 2006 .

Fueron años dolorosos. Se estuvo muy cerca de y , pero derrotas clave al final de la eliminatoria dejaron al país fuera. También se falló en , , y . Mundiales recientes (2018 – 2026): Para Rusia 2018, la selección llegó al repechaje pero perdió contra Australia. En Qatar 2022 tuvo una de sus peores participaciones, y recientemente para 2026, no logró superar las rondas finales de Concacaf.