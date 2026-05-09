Herediano vs Cartaginés EN VIVO: ¡alineaciones confirmadas! – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026

El Herediano de José Giacone fue el ganador de la fase regular , por lo que tiene asegurado su lugar en una eventual Gran Final. Además, se impuso por la mínima en el duelo de ida , disputado en el "Fello Meza".

Aunque el Team es el claro favorito para avanzar a la final, el conjunto de Amarini Villatoro , que terminó en la cuarta posición de la fase regular, mantiene la ilusión de revertir la serie en Santa Bárbara.

Herediano ha demostrado ser prácticamente imparable en el Carlos Alvarado , donde perdió una sola vez en todo el Clausura 2026: 1-2 ante Liberia por la jornada 12.

La mítica dorsal número 10 de los florenses espera por su dueño, Elías Aguilar , quien fue el autor del único tanto del duelo de ida.

Herediano tiene como referencia ofensiva al goleador del campeonato: Marcel Hernández , con 11 gritos en 17 juegos. Además, Elías Aguilar es el jugador con más asistencias del Clausura, acumulando 6 pases gol.

Christopher Núñez no solo es el jugador diferencial del conjunto de la Vieja Metrópoli, sino que además es su máximo anotador en el Clausura con 5 goles.

A falta de una hora para el comienzo del duelo entre florenses y brumosos, el Carlos Alvarado ya se encuentra a un 80% de su capacidad.

Herediano y Cartaginés ya se vieron las caras en tres ocasiones a lo largo de este certamen. En la fase regular, el Team se impuso 1-0 y 2-1; en la semifinal de ida, ganó 1-0 como visitante. Por ahora, los brumosos no han logrado rescatar ni siquiera un empate ante el Team.

Estos son los 11 guerreros de José Giacone para cerrar el pase a la final.

¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto de Fútbol Centroamérica! Este sábado, el Estadio Carlos Alvarado se viste de gala para albergar el decisivo duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.

Con el boleto a la final de la segunda fase en juego, la tensión es máxima en Santa Bárbara, donde el “Team” buscará dar la estocada definitiva frente a un conjunto brumoso que llega con la urgencia de revertir la serie.

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Tras imponerse por 1-0 en el “Fello” Meza, a Herediano le basta con mantener la ventaja para sellar su pase. Además, al haber sido los ganadores absolutos de la fase regular, los rojiamarillos ya tienen asegurado un lugar en una eventual Gran Final, por lo que avanzar hoy los dejaría a un paso de coronarse campeones nacionales sin necesidad de alargar el certamen.

Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro saben que dejaron escapar una oportunidad de oro en su casa, pero la serie sigue abierta y apuestan a la rebeldía de su plantel para dar el gran golpe en una de las canchas más pesadas del país y avanzar a la final.