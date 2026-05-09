Herediano vs Cartaginés EN VIVO: ¡alineaciones confirmadas! – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026

¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto de Fútbol Centroamérica! Este sábado, el Estadio Carlos Alvarado se viste de gala para albergar el decisivo duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.
Con el boleto a la final de la segunda fase en juego, la tensión es máxima en Santa Bárbara, donde el “Team” buscará dar la estocada definitiva frente a un conjunto brumoso que llega con la urgencia de revertir la serie.
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Tras imponerse por 1-0 en el “Fello” Meza, a Herediano le basta con mantener la ventaja para sellar su pase. Además, al haber sido los ganadores absolutos de la fase regular, los rojiamarillos ya tienen asegurado un lugar en una eventual Gran Final, por lo que avanzar hoy los dejaría a un paso de coronarse campeones nacionales sin necesidad de alargar el certamen.
Por su parte, los dirigidos por Amarini Villatoro saben que dejaron escapar una oportunidad de oro en su casa, pero la serie sigue abierta y apuestan a la rebeldía de su plantel para dar el gran golpe en una de las canchas más pesadas del país y avanzar a la final.