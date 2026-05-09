Recomendado por Francis Hernández: el jugador de Motagua que vinieron a ver desde España para ficharlo

Además de su función como director deportivo de la FFH, Francis Hernández también está jugando un papel fundamental en el futuro de los futbolistas catrachos.

El futuro de Jefryn Macías está fuera de Honduras. El habilidoso extremo de Motagua está cerca de convertirse en nuevo legionario por recomendación de Francis Hernández, según conoció en exclusiva Fútbol Centroamérica.

Macías de 22 años es uno de los jugadores hondureños con gran proyección y sus actuaciones con el Ciclón Azul han convencido al director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para recomendarlo en el Viejo Continente.

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De hecho, para el juego ante Olancho FC estuvieron presentes visores europeos con el objetivo de ver al futbolista y obtener información de primera mano.

Aunque de momento se desconoce el nombre del club, se confirmó que se trata de un equipo de la segunda división de España al que Macías iría en condición de cedido, mientras su ficha seguirá perteneciendo a Motagua.

Para asegurar que eso suceda, el Ciclón Azul ya activó una cláusula en el contrato que renueva automáticamente al jugador por dos años más; mientras él tendrá que mostrar su mejor forma en el exterior.

Jefryn Macías podría estar viviendo sus últimas horas en Motagua. Foto: RadioHouse.

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También lo buscan de la MLS

Desde hace algunas semanas, el Motagua también recibió muestras de un alto interés por parte del Cincinnati de la MLS, club en la que actualmente milita en la filial el delantero Mathías Vazquez, hijo del DT de Real Estelí, Diego Vazquez.

El cuadro estadounidense mantiene vigente el interés en el jugador, pero la posibilidad de ir a Europa podría alejar a Jefryn Macías de “The oranges and blues”.

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Algo que sí enciende las alarmas es el hecho que Macías ha perdido la titularidad en el Ciclón Azul durante los últimos encuentros, lo que exige el doble al futbolista que debe demostrar su calidad saliendo del banquillo.