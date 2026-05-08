Así juega Gian Mauro Morera, la joya de 20 años que Saprissa estaría a punto de fichar: “Un fuera de serie”

Reportes indican que Saprissa ya cerró un acuerdo por el mediocampista Gian Mauro Morera, un joven talento que empieza a generar revuelo entre los aficionados.

Mientras se ilusiona con alcanzar la estrella 41 en el Torneo Clausura 2026, Deportivo Saprissa empieza a mover sus piezas en el mercado de fichajes pensando en la renovación de su plantilla.

Según reveló el medio partidario “La Cueva del Monstruo”, la directiva morada ya habría llegado a un acuerdo con Guadalupe FC para incorporar a Gian Mauro Morera, mediocampista de apenas 20 años que viene de destacarse pese al descenso de su equipo a la Liga de Ascenso.

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¿Quién es y cómo juega Gian Mauro Morera?

Hijo del reconocido preparador físico Pier Luigi Morera (quien tuvo paso por Saprissa y Alajuelense), Gian es un volante de contención que nació en Alajuela el 31 de agosto del 2005.

El juvenil guadalupano suele desempeñarse como un mediocentro posicional. Tiene un excelente sentido de la ubicación, lo que le permite cortar los avances rivales con limpieza, sin necesidad de recurrir constantemente a la falta (cerró el último torneo con solo tres amarillas y ninguna expulsión en 15 partidos).

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Además, no es un jugador que se limite a destruir; posee técnica para ser el primer pase de salida, distribuyendo el balón con criterio y sumándose al ataque cuando el espacio se lo permite, donde también se destaca por su remate de media distancia.

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En Tibás ya se ilusionan

El inminente fichaje ha generado un gran revuelo en el entorno tibaseño. Una muestra de ello fue la reacción de la popular página de Facebook “Qué lindo es ser morado”, una comunidad que reúne a más de 75 mil seguidores, la cual calificó al juvenil como “un joven fuera de serie en nuestro fútbol”.

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La inminente llegada de Gian Mauro Morera despierta la ilusión de los aficionados morados (Facebook).

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En síntesis

El medio “La Cueva del Monstruo” adelantó que ya existe un acuerdo entre Saprissa y Guadalupe FC por la ficha del jugador.

La página “Qué lindo es ser morado” (75k seguidores) elogió la contratación, definiendo al jugador como “un fuera de serie”.

Morera es un volante de contención de 20 años que destaca por su orden, su buena lectura táctica para recuperar balones y su salida limpia desde el fondo.